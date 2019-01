Vieme prečo nepatríte medzi dlhodobých investorov

Zdroj: behaviouralinvestment

Dôvodov, prečo tak často zabúdame na dlhodobosť, je nespočetné množstvo. Skúsme sa pozrieť na tie najtypickejšie. Najskôr z pohľadu drobných investorov.



Je to nuda.

Pretože trhy si robia, čo chcú, čo je zložité prijať.

Kvôli krátkodobému porovnaniu s benchmarkmi.

Pretože je na tom vždy niekto (ešte) lepšie.

Finančné spravodajstvo nám nedá spať.

Vždy bude veľa investorov presvedčených, že dokáže časovať nákupy a predaje.

Pretože aj dobré dlhodobé investičné rozhodnutia môžu mať zlé výsledky.

Krátkodobé straty bolia.

Zabúdame na zložené úročenie.

Sme posadnutí tým, čo sa práve deje.

Nedokážeme si správne dávať do súvislostí možnú budúcu hodnotu a súčasnú cenu.

Pretože často striedame zamestnania.

Veríme, že súčasné trendy budú trvať aj v budúcnosti.

Kontrolujeme portfólio na dennej báze.

Pretože je obchodovanie stále jednoduchšie a prístupnejšie.

Pretože vnímame krátkodobú negatívnu výkonnosť ako dôkaz toho, že je zlá celá stratégia.

Emócie v rozhodovaní.

Veríme, že dokážeme odhadovať ekonomický vývoj.

Myslíme si, že sa dá odhadnúť, ako budú trhy reagovať na vývoj hospodárstva.

Porovnávame výkonnosť svojich investícií s nesprávnymi benchmarkmi.

Je ťažké nič nerobiť.

Je lákavé nakupovať to, čomu sa na trhu práve darí.

Informácií je obrovské množstvo.

Nevieme, ktoré informácie sú podstatné.

Pretože zdanlivo nikto neinvestuje dlhodobo.

Preceňujú svoje sily a schopnosti.

Pretože pracujeme pre firmu, ktorej akcie sa obchodujú na burze.

Pretože si myslíme, že jeden rok je dlhé časové obdobie .







Aktíva s dlhodobým potenciálom vysokého zhodnotenia môžu krátkodobo sklamať.

Veríme v to, že dlhodobá stabilita výkonnosti je niečo, čo sa dá dosiahnuť.

Nechceme väčšinu času vyzerať ako tí, ktorí sa mýlia.

Aktuálna horúca novinka je natoľko lákavá.

Na trhu sa objavila nová paradigma.

Pretože nám posledný krátkodobý tip výborne vyšiel.

Veríme, že sme lepší ako ostatní.

Nechceme mať zainvestované počas budúceho medvedieho trendu.

Domnievame sa, že krátkodobé novinky sú relevantné pre dlhodobú výkonnosť.

Krátkodobé investovania a trading sú tak vzrušujúce.

Musíme mať na všetko názor.

Na trhu je mnoho expertov, a navyše sú tak presvedčiví.

Dlhodobé investovanie pôsobí príliš jednoducho.

A z pohľadu maklérov

Fondy si účtujú poplatky za výkonnosť.

Pre nás manažérov je pre bonusy určujúca ročná výkonnosť.

Kvôli kvartálnym a ročným hodnoteniam rizika a výkonnosti.

Nechceme prísť o prácu.

Potrebujeme ospravedlniť svoju existenciu.

Nemožno klientom hovoriť, že vlastne toľko toho ani nerobíme.

Musíme ospravedlniť poplatky, ktoré účtujeme klientom.