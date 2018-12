Do náborov v roku 2018 výrazne zasiahla úprava GDPR

dnes 12:16 -

Do náborovej práce v roku 2018 výrazne zasiahla legislatívna úprava ochrany osobných údajov GDPR, ktorá vyťažuje personalistov. Veľkým prelomom bolo aj zavedenie zákonnej povinnosti zverejňovať minimálnu garantovanú mzdu. Médiá o tom vo štvrtok informovala personálna agentúra Grafton Slovakia.

Fenoménom na pracovnom trhu zostávajú tzv. šedé agentúry a ich nekalé praktiky, uviedol výkonný riaditeľ pre ČR a SR Grafton Recruitment Miroslav Garaj. Stále zlyháva účinná kontrola zo strany štátu a schopnosť pohotovo reagovať na podnety, upozornil. „Ak si firmy v roku 2018 uvedomili, aké zmeny musia urobiť v rámci odmeňovania, benefitov, firemnej kultúry, efektivity organizačnej štruktúry a adaptácie na novú generáciu pracovnej sily, budú to mať ľahšie. Tie ostatné sa budú trápiť,“ konštatoval Garaj.

Podľa Anny Ričányovej z košického zastúpenia spoločnosti v SR stále pôsobia aj agentúry, ktoré zneužívajú medzery v legislatíve, zlú sociálnu situáciu kandidátov a ich neznalosť zákona. Pri uchádzačoch zo zahraničia sa k tomu pridáva jazyková bariéra.

V súvislosti s aktualizovanými podmienkami zamestnávania cudzincov z tretích krajín Ričányová uviedla, že navrhovaná úprava by mala spružniť proces, ale je otázne, či štátne inštitúcie budú kapacitne zvládať spracovávanie žiadostí v stanovených lehotách. "Prvé výstupy a relevantné skúsenosti by sme mohli mať do konca marca," povedala.

Zamestnávatelia s dobrou reputáciou a solídnymi mzdami napriek nízkej nezamestnanosti dokážu nájsť ľudí na voľné pozície relatívne rýchlo. „Slabé firmy však hľadajú ešte dlhšie ako v minulosti. Výnimkou nie sú pozície otvorené 7 až 8 mesiacov, ba dokonca viac než rok," konkretizoval Andrej Gurín z trenčianskej pobočky spoločnosti. Firmy bežne dostávajú na administratívne pozície aj viac ako 100 reakcií za 2-3 dni, priblížil situáciu Gurín.

Stále však chýba kvalifikovaná pracovná sila vo výrobe, pretrváva nedostatok lekárov-špecialistov, zdravotníckeho personálnu a neustále je dopyt aj po skúsených inžinieroch z odvetvia automotive a strojárenskej výroby.

Čas potrebný na vyhľadanie zamestnanca je v priemere 3 až 5 týždňov. „V prípade veľkých korporátnych spoločností často nie je možné skrátiť trvanie náboru. Menšie firmy reagujú pružne a pomerne rýchlo," uzavrela Ričányová z košického zastúpenia.