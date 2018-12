Křetínského EPH rokuje o kúpe francúzskej divízie Uniperu

dnes 11:16 -

Uniper chce exkluzívne rokovať o predaji francúzskej divízie s EPH, ktorý by mal kúpiť všetky aktíva nemeckého koncernu vo Francúzsku. Transakciu bude možné uzavrieť až po povinných konzultáciách so zástupcami zamestnancov.

Uniper v lete oznámil, že bude uvažovať o tom, čo urobí so svojou francúzskou divíziou. Dôvodom boli podľa mediálnych správ snahy prezidenta Emmanuela Macrona týkajúce sa obmedzovania uhoľných elektrární. Uniper vo Francúzsku prevádzkuje dve uhoľné elektrárne, okrem toho ešte dve plynové elektrárne, solárne panely a ďalšie zariadenia produkujúce elektrinu z biomasy alebo vetra. Uniper okrem toho predáva elektrinu a plynové produkty priemyselným zákazníkom. Jediným ďalším prevádzkovateľom uhoľných elektrární vo Francúzsku je štátny koncern EDF. Uniper koncom novembra žiadal od francúzskej vlády záväzný časový plán týkajúci sa ukončenia produkcie elektriny z uhlia a návrhy riešení pre firmu.