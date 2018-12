Japonsko podporuje voľný a férový obchod

dnes 12:01 -

Vláda podľa neho objasní svoj postoj pri obchodných rokovaniach s USA. Varoval tiež, že ak budú všetky krajiny sledovať vlastné záujmy, oslabí to pravidlá globálneho obchodu.

"Chápem, že pre krajiny je prirodzené, aby sledovali svoje vlastné záujmy, ale krajiny by mali rešpektovať pravidlá voľného a férového obchodu," uviedol Suga. "Japonský postoj je, že chce presadzovať tieto pravidlá pre globálnu ekonomiku."

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa si v rámci obchodných rokovaní s Japonskom dala za cieľ zníženie deficitu v obchode s treťou najväčšou svetovou ekonomikou. USA si chcú zabezpečiť bezcolný prístup pre americké priemyselné produkty a zníženie ciel pre dovoz poľnohospodárskych produktov z USA do Japonska. Washington tiež požaduje spravodlivejší obchod v oblasti áut a bude sa snažiť zabrániť, aby Japonsko manipulovalo s kurzom jenu pre získanie konkurenčných výhod.

Trumpova administratíva prisľúbila, že počas rokovaní nezvýši clá na japonské autá. Ak by sa obe strany nedohodli, clá by vzrástli, čo by malo negatívny vplyv na japonskú ekonomiku.

Suga tiež uviedol, že Japonsko s obavami sleduje obchodnú vojnu medzi USA a Čínou.