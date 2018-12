Na vianočné nákupy minú Slováci menšiu časť príjmu ako v minulosti

dnes 11:16 -

Aj napriek rastu cien minie priemerná slovenská domácnosť za vianočné nákupy menšiu časť príjmu ako po minulé roky. Vyplýva to z pravidelného česko-slovenského cenového prieskumu, ktorý už tretí rok realizujú spoločnosti TopForex a Centrum ekonomických a trhových analýz (CETA).

Kým na Vianoce v roku 2016 minula priemerná slovenská rodina 57,3 % mesačného príjmu, v tomto roku je to 42,9 %. Česi sú na tom ešte lepšie. V roku 2016 vynaložili Česi na vianočné nákupy 51,1 % mesačného príjmu, v tomto roku to bolo podľa prieskumu už len 35,5 %. Za výraznejším poklesom výdavkov v Čechách je podľa analytikov rýchlejší rast reálnych miezd v porovnaní so Slovenskom. Kým v Českej republike rástli v treťom štvrťroku 2018 nominálne mzdy o 8,5 %, na Slovensku v rovnakom období nominálna mzda medziročne stúpla o 6,1 %. Rozdiel je aj pri porovnaní rastu reálnych miezd. V Česku sa zvýšili medziročne o 6 %, na Slovensku o 3,3 %, konštatujú analytici.

Ľuďom pracujúcim v Čechách a na Morave v porovnaní s rokom 2016 navyše podľa analytikov pomohlo posilnenie koruny vďaka ukončeniu devízových intervencií ČNB, čo sa prejavilo aj na poklese cien dovážaného tovaru.

Prieskum ďalej uvádza, že na Slovensku aj v Česku rastú ceny najmä pri cestovnom a maloobchodné ceny potravín. Pri ďalšom spotrebnom tovare je rast miernejší, v prípade elektroniky ceny klesajú. "Zaujímavosťou je, že cena spotrebného koša klesla viac v Českej republike ako na Slovensku. A to aj napriek silnejšie rastúcim mzdám. Jedným z dôvodov môže byť posilňovanie koruny voči euru v posledných dvoch rokoch. Všeobecne povedané, silnejšia koruna znamená lacnejší tovar dovážaný z cudziny, tým pádom sa najvýraznejšie zlacnenie týka hlavne elektroniky," priblížil hlavný analytik spoločnosti TopForex Patrik Mackových.

Prieskum porovnával nákupy modelovej rodiny (manželský pár s dvoma deťmi vo veku 11 a 13 rokov). Porovnávaný spotrebný kôš obsahoval potraviny na Štedrý večer, ďalej suroviny na výrobu vianočného pečiva, a takisto darčeky. V košíku je tiež započítaná návšteva príbuzných 25. decembra.