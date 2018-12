Dobrá rada na poslednú chvíľu: Darček v podobe zážitku nemusí potešiť každého

Zdroj: Psychological Science;Hostelworld;roklen

Foto: getty images;

dnes 10:41 -

Darček v podobe zážitku je lepší ako obyčajné veci. Server Hostelworld píše, že minimálne z troch dôvodov. Sú špeciálnejšie, spomienky na ne trvajú večne a v neposlednom rade pomáhajú budovať silnejší vzťah medzi obdarovaným a darcom.



Zážitok vytvára pevnejšie medziľudské vzťahy, prebúdza silnejšie emócie. Môže to byť strach a úžas zo safari dobrodružstvo, vzrušenie z rockového koncertu, alebo o pocit pokoja z wellness pobytu.



Avšak nie každý dokáže takýto darček oceniť. Podľa článku zverejnenom časopisom Psychological Science, miera šťastie zo zážitku v porovnaní s hmotným statkom, sa líši vzhľadom k tomu, k akej spoločenskej triede obdarovaný patrí. Iba jednotlivci, ktorí spadali do spoločenských tried s relatívne vyššími príjmami, potvrdili väčšiu úroveň šťastie spojenú s míňaním za zážitky. Príslušníci nižších príjmových tried spájali vyššiu mieru šťastia s nákupom materiálnych vecí. Autori štúdie to vysvetľujú tým, že bohatí ľudia, ktorí netrpia nedostatkom zdrojov, si môžu dovoliť zamerať sa viac na vnútorný rast a osobný rozvoj.







Ak sa teda rozhodujete, či darovať zážitok v podobe letu balónom, či lístkom do divadla, alebo na koncert, prípadne skúsenosť prostredníctvom kurzu varenia, mali by ste brať do úvahy aj to, či tým skutočne blízku osobu potešíte. Dary v podobe zážitkov totiž urobia radosť najmä niekomu, kto už má materiálnych vecí dosť a všetko, čo chce, si ľahko vie zaobstarať aj sám. Naopak tí s obmedzenejším rozpočtom sa viac potešia materiálnemu darčeku s praktickým využitím.