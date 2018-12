Europoslanec Ivan Štefanec vyzýva premiéra SR, aby sa stretol s poškodenými farmármi

dnes 15:01 -

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) vo štvrtok otvoreným listom vyzval premiéra Petra Pellegriniho, aby sa stretol s farmármi, ktorí sú poškodzovaní na svojich právach a prerokoval s nimi postup, ktorý zabezpečí, aby sa do budúcnosti podobné prípady nestávali. Europoslanec o tom informoval v tlačovej správe.

"Tento týždeň navštívila Slovensko delegácia poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa prišli pýtať na podozrenia zo zneužívania eurofondov v slovenskom poľnohospodárstve a diskriminácie malých farmárov. Ako konštatoval samotný vedúci delegácie Derek Vaughan, taký stav, aký panuje v slovenskom agrosektore, ešte nevidel v žiadnej inej členskej krajine EÚ. Farmári sú vystavovaní prenasledovaniu, krádežiam pôdy a dokonca aj fyzickým útokom. A to za nezáujmu či dokonca asistencie štátnych orgánov," priblížil Igor Štefanec.

Europoslanec zároveň uviedol, že takýto stav nemôže akceptovať. "Obrátil som sa preto na premiéra Pellegriniho so žiadosťou, aby sa so zástupcami farmárov stretol a spolu sa pokúsili situáciu vyriešiť. Vláda musí prijať dlhodobé a systémové opatrenia pre pomoc slovenskému potravinárstvu a poľnohospodárstvu. Jeho súčasný stav je príliš vážny na to, aby sme mohli vyčkávať," dodal Štefanec.

Premiér Peter Pellegrini však ešte v stredu kritizoval europoslanca Štefanca. "Kydá na Slovensko. Je celý šťastný, že ešte pred Vianocami dovliekol na Slovensko nejakú vyšetrovaciu komisiu z Európskeho parlamentu, ktorá sa opäť hrabe v problémoch, ktoré sa týkali roku 14-15. Pevne verím, že načúvali pozorne aj členom vlády, s ktorými sa stretli a spravia si skutočný obraz, že v roku 2018 sa takéto veci už nedejú," vyhlásil v stredu premiér. Zároveň si Peter Pellegrini myslí, že rozpočtový výbor európskeho parlamentu zistil, že prideľovanie dotácií pre poľnohospodárstvo je na Slovensku maximálne transparentné.