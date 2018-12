Strata viery v centrálnu banku: Dolár pod tlakom, rally pre zlato

Zdroj: SchiffGold

Foto: SITA/AP;YT/The Stansberry Research

dnes 10:09 -

Americká centrálna banka na decembrovom zasadnutí podľa očakávania zvýšila pásmo pre základnú úrokovú sadzbu z 2,00-2,25 % na 2,25-2,50 %. Signalizovala však, že v budúcom roku sa tempo zvyšovania úrokových sadzieb zníži a že vzhľadom na výkyvy na finančných trhoch a spomaľovanie globálneho hospodárskeho rastu sa cyklus sprísňovania menovej politiky chýli ku koncu. Celkovo tento rok Fed úrokové sadzby zvýšil štyrikrát.

Centrálna banka uviedla, že ekonomika USA stúpa solídnym tempom, trh práce sa naďalej zlepšuje a "určité" ďalšie postupné zvyšovanie sadzieb podľa nej bude ešte potrebné. Podľa agentúry Reuters tým však banka naznačila, že je pripravená rast výpožičných nákladov ukončiť.

Kým ešte v septembri Fed odhadoval, že v budúcom roku zvýši sadzby trikrát, dnes počíta len so zvýšením dvakrát. V roku 2020 by malo dôjsť k jedinému a poslednému rastu základnej úrokovej sadzby, a to na 3,1 %. Podľa skoršieho plánu mala horná hranica dosiahnuť 3,4 %. Od základnej úrokovej sadzby Fedu sa odvíjajú úverové náklady spoločností i spotrebiteľov. To znamená, že s rastom sadzieb bývajú vklady v bankách viac úročené, zatiaľ čo dlžníkom sa predražujú pôžičky.







Zvyšovanie sadzieb Fedu kritizuje americký prezident Donald Trump, ktorý je zástancom nízkych úrokov. "Myslím, že sa Fed zbláznil," vyhlásil Trump nedávno a neskôr povedal, že nie je "ani trochu spokojný" so šéfom centrálnej banky. Sám pritom vlani do čela centrálnej banky nominoval Jerome Powella. Prezidentovej výroky na adresu centrálnej banky vyvolávajú obavy o jej nezávislosť. Predstavitelia Trumpovej administratívy sa ale v posledných mesiacoch snaží zdôrazňovať, že prezident nemieni podkopávať schopnosť Fedu robiť rozhodnutia nezávisle na politických tlakoch.

Šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell na konci novembra naznačil, že cyklus zdvíhania úrokových sadzieb môže čoskoro skončiť. To vedie mnohých investorov k názoru, že americký dolár má obdobie posilňovanie za sebou, a tak je potrebné sa porozhliadnuť po alternatívach. Napríklad po zlate.

Zlato by vďaka viac holubičiemu prístupu Fedu (ktorý ale nie je istý) mohlo pred sebou mať obdobie rastu. Podľa niektorých analytikov ho dokonca čaká priamo rally. Podľa Treya Reika zo spoločnosti Sprott bolo viac-menej jasné, že Powell skôr alebo neskôr ustúpi tlaku trhu. "Hneď ako sa trh zhodne na tom, že Fed môže skončiť so zdvíhaním úrokov, dolár sa dostane pod tlak a zlato zaznamená erupciu," predpovedá Reik. "Ak rast v USA spomalí, ako sa očakáva, zlato bude ťažiť z rastu dopytu. V cene je započítaná väčšina očakávaných pohybov sadzieb smerom hore," píšu analytici Goldman Sachs.

Chris Weston z Pepperstone Group vidí signál k rastu ceny zlata aj na makroekonomickej úrovni. "Ak začnú mať ľudia pocit, že nezamestnanosť porastie, dočkáme sa v roku 2019 (opäť) veľké volatility. To bude znamenie pre predaj dolára a nákup zlata," hovorí.

Vedľa makroekonomickej situácii je silným argumentom pre investíciu do reálnych aktív, ako je zlato, aj skutočnosť, že už i tak diskutabilný rast ekonomiky je postavený na ešte pochybnejším základoch, a síce na dlhoch. A to nielen vládnych, ale aj firemných a spotrebiteľských. Táto situácia je dlhodobo neudržateľná.

Niektorí zástancovia drahého kovu, ako je aj Jim Grant, pripomínajú, že zlato je vlastne fyzická forma peňazí, akokoľvek to tak ľudia mnohokrát nevnímajú. "Zlato je peňažné aktívum, nie úverový nástroj. Je to hotovosť, nie sľub o platbe. Ide o definitívnu platbu," zdôrazňuje Grant. Okrem toho, že je zlato považované za uchovávateľa hodnoty, ktorý sa podľa Granta nikdy v histórii nedostal na nulu, má aj reálnu hodnotu, ktorú mu odporcovia často upierajú.







"Zlato je vzácne, kujné, tvárnej, krásne a nezničiteľné. Hovorí samo za seba. Jediný pohľad na tento kov vám povie, akú má cenu. Nepotrebujete počítač, server, elektrickú zásuvku ani návod na použitie. Zlato je opakom viery v centrálne banky," hovorí Grant. "Ak žijete v prostredí, kde sa desať rokov udržiavajú trhové úrokové sadzby na minime a rozpočtové deficity dosahujú bilióny dolárov, hoci ekonomika prosperuje, nemeňte svoje papierové peniaze (alebo ich digitálne ekvivalenty) za zlato. Pokiaľ ale budete mať dôvodné podozrenie, že na tomto zadlženom svete nie je všetko v poriadku, urobte si láskavosť a zásobte sa reálnymi peniazmi," uzatvára Grant.