Kurz eura v stredu výrazne vzrástol a dostal sa až na 1,1439 USD/EUR

dnes 17:46 -

Kurz spoločnej európskej meny v stredu pred rozhodnutím americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách výrazne vzrástol. Popoludní sa dostal až na 1,1439 USD/EUR.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1405 (v utorok: 1,1377) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8768 (0,8790) eura.

Spoločnú európsku menu podporili pozitívne správy z Talianska. Rím sa totiž dohodol s Európskou komisiou (EK) na rozpočte na budúci rok. EK odobrila nový návrh talianskeho rozpočtu a nezačne proti krajine konanie pre nadmerný deficit. Dohoda podporila okrem eura aj talianske akcie a dlhopisy.

Trhy sa sústredia na zasadnutie menového výboru (FOMC) Fedu, ktorý rozhoduje o nastavení menovej politiky. Analytici počítajú so štvrtým zvýšením úrokových sadzieb v tomto roku. To by bol už deviaty nárast kľúčovej sadzby od konca roka 2015, kedy Fed spustil aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky.

Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch opakovane varoval Fed pred ďalším zvyšovaním sadzieb. Obáva sa totiž, že vyššie úroky priškrtia boom ekonomiky.