Čo je CFD obchovanie - rozdielové zmluvy

"CFD kontrakt je dohoda o vyplatení rozdielu medzi cenou aktíva v dobe, kedy bola pozícia otvorená k okamihu uzatvorenia tejto pozície."

CFD znamená contract for difference alebo

kontrakty pre vyrovnanie rozdielu

niekedy tiež označované ako rozdielové zmluvy

Čo je na tomto deriváte zaujímavé, že pri obchodovaní nikdy nevlastníte podkladové aktívum, avšak môžete špekulovať na cenové pohyby takého aktíva. Je to práve z dôvodu, že CFD kontrakty sú deriváty, ktoré sledujú cenu podkladového aktíva. Pokial chcete obchodovať CFD kontrakty, je tu množstvo brokerov, ktorí vám CFD kontrakty môžu ponúknuť, tiež sa stretnete s rôznymi platformami, cez ktoré sa dá obchodovať.

Cielom tohto článku je vysvetliť, čo je CFD kontrakt a všetky možné termíny spojené s cfd tradingom.

Čo je CFD obchodovanie a ako funguje

Obchodovaním týchto kontraktov môžete potenciálne profitovať v oboch smeroch - pri raste, ale aj prepade daného trhu. Pokial sa domnievate, že vami zvolený trh bude rásť, otvorte nákupnú pozíciu, tejto situácií sa tiež hovorí ísť "long". Pokial sa domnievate, že vybrané aktívum bude klesať, otvorte krátku pozíciu - idete "short".

Skutočná výkonnosť trhu se nevzťahuje iba na to, či zarobíte alebo nie, ale tiež kolko zarobíte alebo stratíte.

Napríklad, pokial si myslíte, že konkrétny trh bude rásť, nakúpite CFD kontrakt. Takto jednoducho tieto kontrakty fungujú. Váš zisk bude s rastúcim trhom čím ďalej tým väčší, ak trh bude klesať, bude vaše strata čím ďalej tým väčšia. Rovnako to platí aj pri predaji. Akonáhle bude trh rásť, budete mať väčšiu stratu a pri klesajúcom trhu budete v zisku. Všetko teda záleží na smere obchodu (long, short) a vývoji trhu.

CFD broker vám ponúkne celú škálu obchodných inštrumentov - nech už ide o CFD na akcie, indexy, Forex, komodity, kryptomeny a ďalšie produkty.

Obchodovanie CFD akcií je podobné ako tradičné investovanie do akcií, avšak sú tu značné rozdiely. CFD akcie sú vhodné pre špekulácie krátkodobého obchodovania, nakoľko sú s nimi spojené poplatky ako je swap, pre dlhodobé investície sú lepšie tradičné akcie bez páky.

Cez CFD kontrakty môžete tiež špekulovať na cenové pohyby pri hlavných svetových indexoch, ktoré nie sú priamo dostupné na obchodovanie, nepriamo sa dajú kopírovať cez ETF fondy. Mali by ste každopádne vziať do úvahy, že CFD kontrakty sú pákové produkty a obchodovanie s nimi môže spôsobiť vyššie straty než je váš počiatočný kapitál, aj keď už regulátori zaviedli povinnú ochranu proti zápornému zostatku pre brokerov v EÚ u retailových obchodníkov.

Poďme sa pozrieť na nákupnú a predajnú cenu. Teraz by sme chceli vysvetliť dve rozdielne ceny, ktoré môžete na trhu vidieť, podobne ako v zmenárni pri nákupe valút na dovolenku. Prvá cena je predajná cena (bid) a druhá nákupná cena (ask). Rozdiel medzi týmito dvoma cenami je spread. Pokial veríte, že trh bude rásť, nakúpite za ask cenu (vyššiu) a pokial veríte, že trh poklesne, predáte za bid cenu (nižšiu).

CFD výpočty

Ako spočítate stratu alebo zisk? Je to veľmi jednoduché. Počet kontraktov alebo akcií, ktoré si zvolíte na obchodovanie je iba na vás, pokiaľ zvolíte minimálny počet kontraktov na otvorenie, pretože niektoré inštrumenty sa nedajú obchodovať vo frakciách.

Musíte si zapamätať, že hodnota jedného kontraktu sa liší trh od trhu. Napríklad jeden kontrakt na FTSE 100 je rovný 10 librám pre každý bod pohybu podkladového indexu. Takže pokiaľ nakúpite jeden kontrakt tohto indexu a index narastie o jeden bod, budete mať zisk 10 libier.

V rovnakom duchu to funguje na EURUSD. Predpokladajme, že sme nakúpili 1 kontrakt EURUSD. Jeden pip má hodnotu 10 USD. Pokiaľ budete shortovat 1 lot menového páru EURUSD a cena narastie o jeden bod, budete mať stratu 10 USD.

Expirácia pri CFD

Väčšina CFD kontraktov neexpiruje a ide o tzv. "nekonečné" kontrakty. Pokiaľ chcete pozíciu uzatvoriť, jednoducho umiestnite k uzatvoreniu pozície identický pokyn v opačnom smere.

Poďme si uviesť praktický príklad. Predstavte si, že ste nakúpili 100 CFD akcií spoločnosti BP. Cena začala padať a vy ste sa rozhodli pozíciu radšej uzatvoriť, pretože chcete zabrániť väčšej strate. V takom prípade jednoducho predáte 100 CFD akcií. Táto situácia je iba modelová a je tu mnoho výnimiek. Investori držia akcie väčšinou dlhší čas a čakajú na uvoľnenie vnútornej hodnoty, avšak ako príklad krátkodobej špekulácie tento príklad stačí.

Niektorí brokeri môžu tiež ponúkať forward kontrakty pre vyrovnanie rozdielu na komodity, ktoré expirujú v konkrétnych dňoch v budúcnosti. Preto je dobré si vopred vyhľadať všetky informácie o kontrakte v špecifikácií kontraktu. Obchodníci s CFD kontraktmi nemusia čakať kým kontrakt expiruje, ale môžu pozíciu uzatvoriť kedykoľvek a pre otevorenie kontraktu stačí iba marža (podľa finančnej páky), a nie celá hodnota kontraktu.

Aké sú hlavné dôvody pre obchodovanie CFD kontraktov?

CFD obchodovanie je dostupné u mnohých brokerov, ktorí poskytujú aj klasické investičné produkty. Poďme sa pozrieť na niektoré výhody, ktoré je možné pri týchto kontraktoch napriek riskantnosti objaviť.

Prvá vec je priamy prístup na trh (DMA - direct market access). Niektorí poskytovatelia ponúkajú DMA a umožňujú priamo vstúpiť na svetové trhy, naviac môžete vidieť i hĺbku trhu.

Mnoho rôznych brokerov poskytuje prístup k širokej škále finančných trhov, predovšetkým k akciám, opciám Forexu, CFD na komodity alebo dlhopisy. Vzhľadom k tomu, že pri CFD kontraktoch nikdy nevlastníte podkladové aktívum, môžete obchodovať trhy, ktoré sú inak pre retailového obchodníka neobchodovatelné, napríklad indexy. Avšak aj tie môžu byť obchodované nepriamo cez ETF fondy. Trhy, ktoré sme pred chvílou vymenovali, sú najoblúbenejšie trhy obchodované cez CFD kontrakty. V ostatnom čase sa CFD produkty rozrastajú aj na ETP produkty ako sú ETF fondy alebo ETC.

Pri CFD kontraktoch môžete ťažit nielen z rastúcej ceny, ale tiež z klesajúcej. Väčšina CFD akcií sa dá tiež shortovať a nepotrebujete si akcie požičať ako pri tradičných investíciách. Na CFD akciách platíte náklad v podobe spreadu, swapu a niekedy tiež komisiu.

Pokiiaľ preferujete krátkodobejšie obchody, máme pre vás dobrú správu. CFD je prispôsobené pre krátkodobé špekulácie. Keďže sú tieto kontrakty obchodované s finančnou pákou na margin, nepotrebujete pre špekuláciu na krátkodobý výkyv volatility vysoký počiatoční kapitál.

CFD trading môže byť neobmedzený. To znamená, že máte prístup k finančným trhom 24 hodín 7 dní v týždni cez rôznych brokerov. Takéto obchodovanie se nazývá nepretržité, nakoľko môžete otvoriťt a uzatvoriť pozíciu aj vtedy, keď je trh s podkladovým aktívom zatvorený. Obchodovanie s CFD nemá žiadne fixné obchodné hodiny. Niektoré trhy majú expiračnú lehotu už zabudovanú do obchodu, napríklad pri CFD akciách to tak nie je. Môžete tak pozíciu držať ľubovolne dlhý čas a zavrieť si pokyn vtedy, kedy skutočne chcete.

CFD obchody môžu byť prevedené extrémne rýchlo, každopádne tu záleží na plnení pokynov u brokera. Niektorí brokeri ponúkajú obchodné platformy, kde pozíciu otvoríte rýchlejšie než je žmurknutie oka. Mali by ste vedieť, že na dobrej obchodnej platforme sú živé dáta a rôzne automatické obchodné systémy by maly pokyny vykonať ihneď.

Je dôležité povedať a zdôrazniť, že pri obchodování CFD kontraktov používáte finančnú páku. To znamená, že vám stačí iba časť hodnoty pozície pre otevrenie pokynu a časť vašeho kapitálu môžete použiť na iné účely, napríklad pre CFD scalping. Mali by ste ale pamätať, že aj keď fyzicky nekupujete podkladové aktívum, ste vystavení podkladovým trhom a z toho plynú rôzne riziká.

Aké sú riziká spojené s obchodovaním CFD?

Hlavné riziko pri obchodovaní je tržné riziko. Keď sa trh pohybuje proti vám, hodnota pozície je menšia. Toto riziko sa nelíši od ostatných druhov rizík, ktoré nájdete pri tradičných investičných produktoch. Ďalšie riziko je riziko spojené s finančnou pákou. Finančná páka síce zmenšuje potrebnú maržu na otvorenie obchodu, avšak prípadné zisky, a straty môžu byť niekoľkonásobne vyššie než pri obchodovaní bez páky.

Záver

Obchodovanie CFD kontraktov nie je pre každého a môže byť vo vybraných prípadoch zdrojom príjmu. Pokiaľ ste skúsený obchodník, viete čo robíte, ako fungujú finančné trhy, je cesta k ziskovosti jednoduchšia. Pokiaľ ste nováčik, učte sa a najskôr investujte čas do vzdelania, až potom do investícií alebo špekulácií.