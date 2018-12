Európska komisia sa dohodla s Talianskom na budúcoročnom rozpočte

dnes 14:16 -

Európska komisia (EK) a Taliansko dosiahli dohodu okolo rozpočtu na budúci rok. Oznámil to v stredu podpredseda EK Valdis Dombrovskis. Dohoda znamená, že Taliansko sa vyhne sankciám Európskej únie (EÚ) za porušenie rozpočtových pravidiel.

Taliansko pôvodne poslalo do Bruselu návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý počítal so schodkom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To znamenalo trikrát vyšší rozpočtový deficit, ako navrhovala predchádzajúca talianska vláda. EK návrh Talianska zamietla, čo urobila prvýkrát v histórii EÚ. Ako uviedla, taký deficit neumožňuje znižovanie extrémne vysokého dlhu krajiny, čo bol aj pôvodný prísľub predchádzajúcej talianskej vlády.

Súčasná vláda dlho odmietala ustúpiť, nakoniec tak ale pre obavy z možných vysokých sankcií zo strany Bruselu urobila. S cieľom vyhnúť sa disciplinárnemu konaniu Rím predložil nový návrh s plánovaným rozpočtovým schodkom 2,04 % HDP. Rozpočet zároveň počíta s rastom ekonomiky na budúci rok o 1 %, zatiaľ čo pôvodný predpokladal hospodársky rast na úrovni 1,5 %.

Dombrovskis uviedol, že EK sa rozhodla návrh Talianska prijať, aby nedošlo k aktivovaniu takzvanej procedúry nadmerného deficitu voči Rímu. Tá môže v konečnom dôsledku viesť k vysokým pokutám. "Dnešná dohoda nie je ideálna, ale umožňuje nám v tejto fáze vyhnúť sa procedúre nadmerného deficitu," povedal Dombrovskis. Podobne reagoval aj komisár EÚ pre menové a hospodárske záležitosti Pierre Moscovici. Ako uviedol, "táto dohoda v podstate znamená víťazstvo dialógu nad konfrontáciou".