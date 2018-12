Stavebné sporenie v roku 2019: Nezostane kameň na kameni, lákadlom sú už len úvery bez založenia nehnuteľnosti

Zdroj: OVB

Foto:getty images

dnes 0:31 -

Posledným plusom ostáva stavebný úver bez nutnosti založenia nehnuteľnosti, hodnotí Marián Búlik, finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko.

Z priateľských sporiteľov sú razom nepriateľskí

Štát od 1. januára 2019 ruší štatút priateľských sporiteľov. Ľudia, ktorí sa po šiestich rokoch sporenia mohli rozhodnúť, ako využijú svoje úspory, túto voľnosť stratia. Je to chybný krok, keďže v praxi vidíme mnoho prípadov, keď ľudia po šiestich rokoch nakoniec využili financie na zlepšenie alebo zaobstaranie svojho bývania, aj keď to pôvodne neplánovali. Ich peniaze budú v systéme stavebného sporenia určite chýbať, čo môže zhoršiť podmienky poskytovania úverov pre ostatných klientov sporiteľní.

Najzásadnejšou zmenou je však nastavenie štátnej prémie, ktoré mnoho Slovákov odradí od sporenia. Od januára 2019 sa znižuje štátna prémia z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Aby človek získal plnú prémiu 70 eur, bude musieť počas roka vložiť 2 800 eur. Pre mnohých je to však nereálne - 233 eur mesačne na získanie plnej štátnej prémie je príliš vysoká prekážka. Stavebné sporenie bolo pôvodne atraktívne aj pre väčšinu Slovákov s príjmom pod úrovňou priemernej mzdy. Od januára nebudete mať na prémiu nárok, ak zarobíte viac ako 1,3 násobok priemernej mzdy. Avšak človek s nižším príjmom (napríklad s hrubým príjmom 1200 eur / 930 eur v čistom) ťažko zvládne odložiť mesačne do stavebného sporenia 233 eur. Výsledok je jasný – plnú prémiu nebude čerpať takmer nikto...

Jediná šanca stavebného sporenia je úverovanie

Na druhej strane, v posledných rokoch rastie počet ľudí, pre ktorých nie je motiváciou štátna prémia a ktorí si do stavebného sporenia odkladajú stále vyššie sumy, aby si nasporili na dofinancovanie hypotéky. Motiváciou je úver zo stavebnej sporiteľne. Niektoré z nich ich ponúkajú so splatnosťou až 30 rokov a bez založenia nehnuteľnosti až do 50 000 eur. Dofinancovanie stavebným úverom je výrazne lacnejším spôsobom ako napríklad spotrebný úver z banky s maximálnou splatnosťou 8 rokov a vyššími úrokmi. Na týchto podmienkach sa (zatiaľ) nič nemení. Otázne však je, dokedy stavebné sporiteľne dokážu udržať podmienky v čase nafukujúcej sa realitnej bubliny a pri narušenom, takmer tri desaťročia budovanom biznis modeli.

Na štátnu prémiu však od januára stratíte nárok pri splácaní medziúveru. Táto zmena pravdepodobne neodradí tých, ktorí chcú získať časť financií na bývanie bez predchádzajúceho sporenia. Na druhej strane, pravidlá NBS pri posudzovaní celkového zadlženia platia aj pre stavebné sporiteľne. A pri prebytku financií na trhu a relatívne nízkych úrokoch spotrebných úverov (od 3,5 % p.a.) sa medziúver stáva takmer prebytočným.





Najvýhodnejšia kombinácia: stavebný úver a hypotéka

Ako sa má zariadiť človek, ktorý si bude musieť o rok či dva kúpiť vlastné bývanie? „Rozhodne radím založiť si sporenie ešte do konca roka a využiť pôvodné podmienky pre celé trvanie zmluvy. Dôležité je však nastaviť si dostatočne vysoké mesačné vklady, aby ste cez stavebné sporenie a následný úver získali dostatok peňazí na dofinancovanie hypotéky. Cieliť je vhodné na 10, ideálne až 20 percent odhadovanej ceny bývania. Pretože úrokovo najvýhodnejšou bude aj naďalej 80 % hypotéka,“ radí Marián Búlik.

Zmluva uzavretá do konca roka sa dá využiť počas celých šiestich rokov na priateľské sporenie. Na tento fakt vsadili aj stavebné sporiteľne pri koncoročných kampaniach, ktoré majú motivovať ľudí uzavrieť novú zmluvu ešte tento rok. V takom prípade sa budú pôvodné podmienky vzťahovať na celé šesťročné trvanie zmluvy.

Najvýhodnejšou kombináciou pre financovanie bývania zostane aj v roku 2019 kombinácia 80 % hypotéky a stavebného úveru. Naopak, 90 % hypotéka a pôžičky zo stavebnej sporiteľne bude stále drahšou voľbou. Prakticky všetky banky totiž takýto úver už dnes predražujú cez úrokovú prirážku vo výške 0,4 až 0,6 %. Financovanie cez 80 % hodnoty bez prirážky už dnes na Slovensku neposkytuje takmer žiadna banka. A podmienky budú ešte prísnejšie, keď podiel hypoték nad 80 % ceny nehnuteľnosti k 1. júlu 2019 klesne len na 20 %.

„Zmeny v stavebnom sporení nemožno označiť inak ako nešťastné. Výsledkom bude ďalšie zníženie motivácie ľudí šetriť si a tvoriť finančnú rezervu. A to v čase rekordného zadlžovania Slovákov. Štát tým ide prakticky proti opatreniam NBS, ktoré sa snažia trend prílišného úverovania utlmiť. Namiesto úspor na dofinancovanie úverov tak vo väčšej miere ľudia siahnu po drahých spotrebných úveroch alebo dokonca rizikových nebankových úveroch,“ zhrnul zmeny Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.