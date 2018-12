Top investície 2018: U Slovákov rekonštrukcia bývania, u Čechov dovolenka

Zdroj: Home Credit

Foto: getty images

dnes 13:02 -

Slováci sa nezriedka správajú pri väčších investíciách vyslovene prakticky. Na otázku, aká udalosť bola pre nich z hľadiska investícií a výdajov v roku 2018 najvýznamnejšia, najviac – až traja z desiatich uviedli vybavenie domácnosti a rovnaký počet rekonštrukciu nehnuteľnosti.



„V Českej republike opýtaní najčastejšie spomínali ako najvýznamnejšiu investíciu roka dovolenku, a to dokonca viac ako tretina Čechov,“ ozrejmuje Jaroslav Ondrušek z Home Creditu. V prípade Slovákov sa investícia do dovolenky objavuje až na treťom mieste, kam ju zaradila necelá štvrtina respondentov.



Je zaujímavé, že takmer 15 % Slovákov uviedlo ako top investíciu roka kúpu nového či jazdeného auta. Približne rovnaké množstvo zase investíciu do úpravy okolia domu či chaty. Približne každý desiaty investoval do svojho hoby. „V tomto prípade je veľavravné porovnanie mužov a žien. Mužov, ktorí v prieskume spomenuli ako top investíciu roka peniaze minuté na šport či záľuby, je trojnásobne viac ako žien,“ hovorí J. Ondrušek.

Keď sa pozrieme ešte na ďalšie najvýznamnejšie investície Slovákov v končiacom sa roku, osem percent spomenulo kúpu nehnuteľnosti a sedem percent svadbu. Investíciu do vlastného zdravia uviedlo len necelé percento opýtaných.