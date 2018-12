Francúzi od 1. januára zdania Google, Apple, Facebook aj Amazon

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 11:26 -

Francúzsko a Nemecko pôvodne navrhovali celoeurópsku daň vo výške 3 % na online príjmy veľkých technologických firiem, čiastočne s cieľom zabrániť spoločnostiam, ako je Apple, aby svoje zisky uplatňovali v krajinách s najnižšími daňovými sadzbami. Táto dohoda, ktorá by si vyžadovala podporu všetkých 28 štátov EÚ, sa zdá skončila začiatkom tohto mesiaca. Proti sa postavilo viac krajín vrátane Írska, kde má európske sídlo Google aj Apple.

Francúzsko a Nemecko sa pokúsili zachrániť dohodu tým, že ju upravili na 3 % daň z predaja reklamy od technologických gigantov. To by skutočne obmedzilo daň na spoločnosti ako sú Google a Facebook, ale nezasiahlo spoločností ako Airbnb a Spotify, ktoré by mohli byť podľa pôvodného návrhu spod zdanenie spadať.





Medzitým Francúzsko pokračuje v zasadzovaní sa o zdanenie Google, Apple, Facebook a Amazon, ktoré sú v tomto regióne známe ako GAFA. "Daň bude zavedená bez ohľadu na to, k čomu dôjde, od 1. januára 2019, len za budúci rok odhadujeme, že vyberieme sumu okolo 500 miliónov eur," povedal Le Maire na tlačovej konferencii v Paríži.

Britský minister financií Mel Stride tiež navrhol, aby Spojené kráľovstvo mohlo postupovať vo vlastnej réžii, ak by sa širší európsky tlak nakoniec nedosiahol. "Uprednostňujeme, aby sme sa v tejto veci presadili spoločne, ale povedali sme si, že v prípade, že sa nám to nepodarí dostatočne rýchlo, potom by sme mohli zvážiť jednostranné riešenie, prípadne postup s menšou skupinou," povedal Stride ešte v júli.

Zatiaľ čo Spojené štáty mlčia o zdanení spoločností so sídlom v Silicon Valley, americký ekonóm Jeffrey Sachs sa v októbri priklonil k u zdaneniu technologických firiem argumentujúc, že ​​to pomôže odvrátiť dystopickú budúcnosť, v ktorej sa globálne bohatstvo ešte viac sústredí medzi malý počet ľudí.