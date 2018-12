Vysoká miera vlastníctva nehnuteľností môže viesť k extrémnej zadlženosti domácností

dnes 11:16 -

Aktuálne vysoká miera vlastníctva nehnuteľností by v budúcnosti mohla viesť k extrémnej zadlženosti slovenských domácností. Myslí si to Národná banka Slovenska (NBS). Špecifikom slovenských domácností je vysoká miera preferencie bývania vo vlastnej nehnuteľnosti. Až 90 % domácností vlastní podľa centrálnej banky nehnuteľnosť, v ktorej býva, pričom medián EÚ je len 70 %, vo väčšine krajín západnej EÚ je to ešte menej.

Množstvo slovenských domácností nadobudlo byty v procese transformácie v deväťdesiatych rokoch, preto len pomerne malá časť z nich spláca úver na bývanie. V súčasnosti sú však mladé rodiny, ktoré si chcú kúpiť nehnuteľnosť na bývanie, nútené podľa národnej banky financovať túto kúpu úverom na bývanie. Tento trend je výrazný, keďže Slovensko patrí do trojice krajín EÚ s najnižším počtom izieb na obyvateľa bytu a s najvyšším podielom mladých ľudí bývajúcich s rodičmi.

V dôsledku snahy o vlastné bývanie tak bude podľa centrálnej banky postupne rásť podiel domácností s úverom na bývanie. V západných krajinách EÚ je bežné, že 58 % domácností bývajúcich vo vlastnej nehnuteľnosti spláca úver na bývanie. Znamená to, že ak slovenské domácnosti budú naďalej preferovať bývanie vo vlastnej nehnuteľnosti, podiel domácností s úverom na bývanie môže vzrásť zo súčasných 17 % až na 52 %.

V takomto hypotetickom scenári by to podľa Národnej banky Slovenska viedlo až k strojnásobeniu zadlženosti domácností. To by znamenalo, že môže prekročiť úroveň 100 % HDP. Z tohto dôvodu je podľa centrálnej banky dôležité, aby sa trh podnájmov stal adekvátnou alternatívou voči kúpe nehnuteľnosti.