345 miliónov dolárov z predaja vstupeniek, to dokáže len Taylor Swift

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP

dnes 10:35 -

Mal by to byť britský spevák Ed Sheeran, s rekordnými 432 miliónmi dolárov. Sheeran známy svojou komparatívnou intimitou, či hitom "Shape of You", vystupuje na štadiónoch s jedinou rekvizitou, ktorou je akustická gitara, k tomu mikrofón a loopingové vybavenie. Nepotrebuej sprievodnú kapelu ani zložitú svetelnú show.





Hoci Sheeran v roku 2018 získal viac na príjmoch z koncertov, Swift zarobila viac peňazí z každého koncertu, v priemere 9,6 milióna dolárov za show v porovnaní s jeho 8,2 miliónmi dolárov. Sheeran sa stal absolútne neúnavným umelcom roka, zahral 94 koncertov po celom svete, takmer dvakrát toľko čo Swift (53). Spomedzi 10 najlepších výkonných umelcov, priemerná cena vstupenky na Sheeranovo vystúpenie vyšla na 89 dolárov, čo bola najnižšia cena, menej ako lístok na Eagles a Rolling Stones, ktorí mali kratšie turné. Je pravdepodobné, že Sheeran bude v budúcom roku jedným z najlepších výkonných umelcov, keďže jeho "Divide Tour" pokračuje až do augusta 2019.