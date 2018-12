Credit Suisse odporúča klientom: Zvážte premiestnenie svojich aktív z Veľkej Británie

Zdroj: Financial Times

Ako napísal Financial Times, veľmi bohatým klientom bolo oznámené, aby zvážili svoje plány ešte pred hlasovaním v parlamente začiatkom januára. Kroky súkromných bankárov len kopírujú tendenciu londýnskych superboháčov vyhýbajúcich sa aktívam v Spojenom kráľovstve a snažiacich sa o diverzifikáciu svojich portfólií mimo krajiny, najmä využívaním offshore príležitostí. Sú hnaní obavami z Brexitu bez dohody a možnosti, že vládnutie preberú labouristi po páde konzervatívcov pod vedením Mayovej.

Multimilionári zriaďujú investičné účty na miestach, ako sú napríklad Normandské ostrovy a Švajčiarsko, alebo presúvajú umiestnenie registrovaných trustov v Spojenom kráľovstve, a držia svoje bohatstvo mimo krajiny, informoval Financial Times ešte v októbri. Niektorí sa dokonca pripravujú na emigráciu, aby sa vyhli "dani z bohatstva", o ktorej hovorí šéf labouristov Jeremy Corbyn.



Ďalší správcovia majetku, ktorých FT oslovil, uviedli, že zatiaľ čo klientov upozorňovali na výrazný vzostup tlaku z politickej klímy, bolo by nezvyčajné im písať a explicitne naznačovať, aby presunuli svoje aktíva zo Spojeného kráľovstva. "Rozhodne by sme nemali povzbudzovať klientov, aby dostali svoje peniaze von a zutekali," povedal istý bankár, ktorý si želal zostať v anonymite. "Našou úlohou ako poradcov v oblasti bohatstva, je upokojiť hystériu a nie ju ešte viac eskalovať."





Credit Suisse uviedla, že banka "v súčasnosti nemá informácie o tom, že by si jej klienti premiestňovali aktíva z Veľkej Británie z dôvodu Brexitu alebo iného politického vývoja v Spojenom kráľovstve".

Predaj aktív denominovaných v librách sa zrýchlil, keď britský parlament v pondelok odložil hlasovanie o Brexite, čo spôsobilo prudký pokles libry a predĺženie poklesu britských akcií v tomto roku na 7 %, v porovnaní s globálnym priemerom na úrovni 3 %. Objavujú sa aj ďalšie dôkazy. Na realitnom trhu sa ponúkajú nehnuteľnosti v najexkluzívnejších štvrtiach Londýna v najvýraznejších zľavách od roku 2009, keďže bohatí zahraniční kupujúci sa začali britskému trhu vyhýbať.