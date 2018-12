Vládu aj poslancov som o skúsenostiach a splnení podmienok presvedčil

dnes 19:46 -

O skúsenostiach aj splnení zákonom stanovených podmienok pre funkciu viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Hudák podľa vlastných slov dostatočne presvedčil vládu, parlamentný finančný výbor aj poslancov Národnej rady (NR) SR. Reagoval tak na vyjadrenie guvernéra NBS Jozefa Makúcha, podľa ktorého v tomto prípade zákonné podmienky splnené neboli.

Hudák skonštatoval, že ho vyjadrenie guvernéra mrzí a nechápe ho. "Myslím si, že vládu SR, Výbor pre financie a rozpočet ako aj poslancov NR SR som dostatočne presvedčil o svojich skúsenostiach a splnení zákonom stanovených podmienok pre viceguvernéra NBS," zdôraznil v reakcii.

Jedným z prvých bodov, ktorý by chcel Hudák iniciovať vo funkcii viceguvernéra NBS, by bolo založenie novej zdravotnej poisťovne, ktorá by mala byť pod dohľadom NBS a poskytovala by poistenie nadštandardu. Toto vyjadrenie je podľa Makúcha "mimo misu". Otázka doplnkového dôchodkového poistenia nadštandardu pre zdravotné poistenie je však podľa Hudáka vytrhnutá z kontextu. Zároveň dodal, že počká na rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku, ktoré bude pre neho záväzné.

Guvernér NBS v utorok uviedol, že nad posudzovaním odbornosti Hudáka, kandidáta na viceguvernéra, podľa neho prevláda koaličná disciplína. "Môj subjektívny názor je, že zákonné podmienky naplnené neboli," dodal.