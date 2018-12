Ceny ropy prudko padajú, americká WTI zlacnela o 5,5 %

dnes 18:01 -

Ceny ropy prudko padajú, keď klesli o vyše 5 %. Americká WTI sa dostala na 15-mesačné minimum a v utorok podvečer sa predávala okolo úrovne 47 USD (41,31 eura) za barel. Dôvodom je, že USA a Rusko naďalej produkujú na rekordných úrovniach pred plánovaným obmedzením ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov.

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa o 17.28 h SEČ predával po 47,15 USD. To bolo o 2,73 USD alebo 5,47 % menej než v pondelok (17. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI v pondelok uzavrela pod hranicou 50 USD za barel prvýkrát za vyše 1 rok.

Cena februárového kontraktu na severomorskú ropu Brent padla na takmer 14-mesačné minimum. O 17.28 h SEČ sa predával so stratou 2,45 USD alebo 4,11 % po 57,16 USD za barel.

Ceny ropy aktuálne smerujú k teritóriu, kde sa môže spustiť výpredaj smerom k minuloročným minimám, pričom cena WTI by mohla padnúť do blízkosti 42 USD za barel, myslí si zakladajúci partner energetického hedžového fondu Again Capital John Kilduff.