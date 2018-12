Čoraz viac ekonómov očakáva spomalenie rastu Nemecka

dnes 14:01 -

Čoraz viac ekonómov očakáva nepriaznivý vývoj nemeckého hospodárstva. Inštitút hospodárskeho výskumu RWI v utorok zverejnil prognózu rastu na budúci rok na úrovni 1,4 %, po pôvodnej predpovedi 1,7 %. Na rok 2020 očakáva RWI rast už len 1,6 %, čiže o 0,3 % menej. Najnovšia prognóza je v súlade s ostatnými inštitútmi a poklesom indexu podnikateľskej klímy.

Napriek tomu môže nemecké hospodárstvo stále počítať s rastom až do roka 2020, i keď pomalším tempom. Riziko recesie hodnotia ekonómovia ako nízke.

Inštitút pre svetové hospodárstvo (IfW) zredukoval svoju prognózu pre tento rok z 1,9 % len na 1,5 %, pre rok 2019 z 2,0 % na 1,8 % a pre rok 2020 z 1,9 % na 1,8 %. Inštitút DIW znížil predpoveď o 0,3 % na 1,5 % pre tento rok a o 0,1 % na 1,6 % pre budúci.

Inštitút Ifo v utorok zverejnil decembrový index podnikateľskej klímy, ktorý klesol o jeden bod na 101,0 bodu. Išlo tak už o štvrtý mesačný pokles v poradí. Firmy hodnotia svoju aktuálnu podnikateľskú situáciu a očakávania na nadchádzajúci polrok horšie než v novembri. Iba stavebné spoločnosti považujú svoju situáciu za lepšiu.

Podľa prezidenta Spolkového združenia veľkoobchodu, maloobchodu a služieb (BGA) Holgera Bingmanna nemecké hospodárstvo je už za vrcholom krivky. Táto branža počíta v budúcom roku so stagnáciou a veľkoobchodníci hodnotia svoje vyhliadky zdržanlivejšie než v lete. "Dôležitú úlohu tu zohrávajú medzinárodné neistoty," hodnotí Bingmann. "Mnohé podniky sú preto pri investíciách do kapacít zdržanlivejšie a investujú len do svojej modernizácie."

V roku 2017 dosiahlo nemecké hospodárstvo rast 2,2 %. Tento rok však rast zbrzdili problémy automobilového priemyslu a prvýkrát po troch rokoch došlo k jeho poklesu. Hrubý domáci produkt v 3. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesol o 0,2 %.

O neistotu sa v súčasnosti starajú najmä obchodné konflikty, ktoré vyvoláva americký prezident Donald Trump, a blížiaci sa brexit. Nemecká ekonomika sa okrem toho pre vysoké vyťaženie čoraz viac blíži k limitom rastu. Za riziko považujú ekonómovia aj ochladenie čínskej konjunktúry.