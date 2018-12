Spoločnosť MSM eMobility začala ako prvá na Slovensku vyrábať nabíjacie stanice

dnes 13:31 -

Spoločnosti MSM eMobility a Vývoj Martin spustili v Dubnici nad Váhom výrobu nabíjacích staníc pre elektromobily. Dcérske spoločnosti skupiny MSM Group sú prvými výrobcami nabíjacích staníc na Slovensku, v horizonte niekoľkých mesiacov vytvorí eMobility asi 60 pracovných miest.

Podľa autora projektu výroby nabíjacích staníc Juraja Smatanu chcú v horizonte štyroch rokov vyrobiť okolo 1200 nabíjacích staníc. Momentálne sú najväčšími zákazníkmi maďarské obchodné reťazce, ktorým zákon ukladá povinnosť prevádzkovať na parkoviskách pri hypermarketoch nabíjacie stanice. Prioritným trhom by mali podľa neho byť krajiny V4, na Slovensku sa chcú zamerať najmä na vyššie územné celky a samosprávy. Ako dodal, na slovenskom trhu bude potrebných najviac dobíjacích staníc s výkonom sedem kilowattov. Víziou je vybudovať na Slovensku do štyroch rokov okolo 2500 nabíjacích staníc, momentálne ich je u nás okolo 200.

„Elektromobilita nie je o tom, že auto rýchlo nabijeme. Elektromobilita bola vymyslená pre mestské použitie. Opodstatnenie majú aj stanice s výkonom 22 kilowattov, ale výkonnejšie rýchlonabíjacie stanice sú určené najmä pre diaľničné úseky,“ priblížil Smatana.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu v pondelok (17. 12.) sa inštitúcie v Bruseli dohodli na znížení emisií od roku 2021 do roku 2030 o takmer 40 percent. „V praxi to znamená, že viac ako tretina automobilov uvádzaných v roku 2030 na trhy, bude poháňaných na alternatívny pohon, spravidla elektromobily, autá na vodíkový pohon, prípadne hybridné automobily. Tento cieľ je ambiciózny aj vzhľadom k tomu, že na slovenských cestách jazdí momentálne okolo 3000 automobilov na elektrický pohon,“ skonštatoval Kurilla.

Na Slovensku podľa neho podporil štát v posledných rokoch nákup asi 800 ekologických automobilov dotáciou 5000 eur pri nákupe elektromobilov a 3000 eur pri kúpe hybridných automobilov. „Podobná schéma, ktorú by mala schváliť vláda SR v súčinnosti s ministerstvom hospodárstva, sa pripravuje aj pre nasledujúce obdobie. Okrem priamej podpory nákupu elektromobilov podporí aj budovanie infraštruktúry. Vláda by mala v januári schváliť akčný plán podpory elektromobility. Navrhuje sa tam súbor konkrétnych 16 opatrení, okrem iného aj možnosť využívania zrýchlených pruhov, alebo bezplatné parkovanie pre elektromobily,“ zdôraznil štátny tajomník.

Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Vývoj Martin Tomáša Maďariča by ako výrobcovia nabíjacích staníc privítali, aby štát podporil ich vývoj. "Segment elektronabíjania sa rozvíja veľmi rýchlo. Populárnou témou, ktorá je dnes ešte vo vedecko-fantastickej rovine, je bezdrôtové indukčné nabíjanie elektromobilov. Budúcnosť ukáže, že tento smer je naozaj reálny. I preto by sme privítali podporu štátu, aby sme tieto smery mohli rozpracovávať aj v prepojení na slovenské automobilky, ktoré vyvíjajú elektromobily,“ skonštatoval Maďarič s tým, že ak niekto dnes povie, že do piatich rokov vie vyrobiť elektromobil schopný indukčného nabíjania, mali by byť pripravení aj výrobcovia nabíjacích staníc.