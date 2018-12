Slovenská pošta pred Vianocami prijme denne priemerne 1,1 milióna zásielok

dnes 14:16 -

Slovenská pošta, a. s., v predvianočnom období, počas ktorého rastie záujem o poslanie pohľadníc, listov a balíkov, prijme denne priemerne 1,1 milióna zásielok. V prípade balíkov očakáva vyše 30-percentný medziročný nárast, pričom počas vianočnej prevádzky spracuje denne v priemere 50-tisíc balíkov. Ľudia by podľa spoločnosti mali zvážiť, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu a využívali expresné služby alebo alternatívne spôsoby doručenia, ktoré môžu byť rýchlejšie a pohodlnejšie. Slovenská pošta bude doručovať zásielky posledný deň pred Vianocami v piatok 21. decembra.

"Posledný termín pre poslanie pohľadnice či listu v rámci Slovenska, aby bol doručený pred Vianocami, je štvrtok 20. decembra. Ak zákazník podá zásielku na pošte v tomto termíne, je nevyhnutné, aby využil službu doručenia 1. triedou, aby bola zásielka doručená nasledujúci pracovný deň. V prípade, že zákazník chce poslať list alebo pohľadnicu v rámci Slovenska 2. triedou, mal by ju poslať najneskôr v stredu 19. decembra," informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská s tým, že zásielka príde adresátovi na druhý pracovný deň po dni podania.

Pohľadnice a listy do krajín Európskej únie sú doručené spravidla do piatich pracovných dní, predpokladaný čas doručenia do konkrétneho štátu je uvedený na portáli www.posta.sk.

Aj pre poslanie balíka na Slovensku pred Vianocami je posledný termín na expresnú zásielku 20. decembra a na poslanie štandardným spôsobom najneskôr 19. decembra. Slovenská pošta odporúča uviesť mobilné číslo adresáta zásielky vždy pri posielaní balíkov, aby ho mohla vopred informovať o doručení zásielky a kuriér tak môže ľahšie kontaktovať adresáta. "Termíny doručenia balíkov do zahraničia sa líšia podľa štátu doručenia," uviedla Rovenská. Informácie o konkrétnych krajinách, lehotách či podmienky prepravy sú na portáli spoločnosti v časti Balík svet.

"Odporúčame zákazníkom, aby balíky do zahraničia neposielali na poslednú chvíľu. V zimnom období je zvýšené riziko nepriaznivého počasia, čo môže byť príčinou zdržania zásielky v štáte doručenia," upozornila Rovenská. "Je potrebné tiež myslieť na to, že aj zahraničné poštové správy zaznamenávajú vo vianočnom období zvýšený počet zásielok," dodala hovorkyňa Slovenskej pošty.

Slovenská pošta začala 1. decembra testovaciu prevádzku expresného výdaja balíkov na poštách. Postrehy a návrhy na zlepšenie možno posielať jej zákazníckemu centru. Za posledné dva roky využili služby spoločnosti pri doručení balíka tri štvrtiny ľudí, z toho 76 % využilo kuriéra. Pošta doručuje 70 % balíkov pri nákupoch cez internet. Balíky doručuje 450 kuriérov, možno tiež využiť 45 balíkoboxov.