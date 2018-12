Od januára podnikateľom ubudne starosť s dvojnásobným platením DPH

dnes 12:46 -

"Súčasná právna úprava pravidiel uplatňovania mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s vybranými komoditami, ako sú poľnohospodárske plodiny a výrobky zo železa a ocele, spôsobila v priebehu roka 2018 platiteľom dane praktické problémy," podotkla Soňa Ugróczy zo SKDP s tým, že pri nákupe takéhoto tovaru nemali právo na odpočet DPH z dokladu vystaveného elektronickou registračnou pokladnicou (ERP). Osobou povinnou platiť daň štátu bol totiž odberateľ, teda kupujúci.

Od januára budúceho roka dochádza podľa poradcov k zmene v tom, že tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa sa nebude uplatňovať pri predaji týchto tovarov, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, teda doklad z ERP. Kupujúci bude mať právo na odpočet DPH, ak použije tovary na podnikanie. "Oceňujeme veľmi jednoduché administratívne riešenie novely zákona o DPH, ktoré vyhovuje podnikateľskému prostrediu a odstráni zbytočné dvojité zdanenie platiteľov dane," doplnila Ugróczy.

Novela však prináša aj ďalšie zmeny v oblasti DPH. Od nového roka podľa daňových poradcov príde k zníženiu sadzby DPH na ubytovacie služby a zmeny sa dotknú aj prenájmov. SKDP priblížila, že v súčasnosti, ak firma prenajala byt, v ktorom mala sídlo iná spoločnosť, prenájom tohto bytu mohol byť zaťažený daňou z pridanej hodnoty.

"Novelou zákona dochádza k obmedzeniu práva voľby prenajímateľa na zdanenie prenájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome, pričom tento typ prenájmu musí byť od 1. januára aj medzi podnikateľmi v režime oslobodenia od dane," skonštatovala Ugróczy. Keďže prenájom napríklad bytu inej spoločnosti bude bez DPH, nebude mať podľa nej prenajímateľ ani právo na odpočítanie DPH na vstupe, napríklad z energií na prevádzku bytu, z rekonštrukcie bytu a podobne. A to bez ohľadu na skutočnosť, že by v byte bolo napríklad sídlo firmy. "Upozorňujem, že táto zmena sa vzťahuje na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorené po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018. Zároveň sa doplnilo, že aj predaj bytu, rodinného domu a apartmánu po piatich rokoch bude vždy oslobodený od dane," dodala.

Pre podnikateľov sa zároveň od januára 2019 ruší nástroj zábezpeka na DPH. Je to záloha, ktorú museli na účet daňového úradu zaplatiť rizikoví podnikatelia, ak sa chceli stať platiteľmi DPH. "Ak podnikatelia mali povinnosť zaplatiť zábezpeku na daň a bola realizovaná jej úhrada na účet správcu dane a táto zábezpeka nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani, tak daňový úrad vráti automaticky všetky zábezpeky do 28. februára 2019," avizovala Ugróczy.

Novela podľa nej súčasne prináša aj zmeny pre živnostníkov. V súčasnosti sa zohľadňuje pri výpočte obratu pre povinnú registráciu DPH rozdiel medzi podnikateľmi, ktorí vedú jednoduché a podvojné účtovníctvo. Po novom si podľa SKDP podnikatelia, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo, musia sledovať obrat už pri vystavení faktúr bez ohľadu na dátum ich úhrady.