Rozumiem,že to každého irituje, priznal o platoch poslancov P.Pellegrini

Myslí si, že kameňom úrazu je fakt, že sa v tomto roku neprijal iný model odmeňovania ústavných činiteľov. „Nie teda, že si poslanci niečo schválili, ale tým, že sa nič neprijalo, výplaty poslancov sa vrátia a budú sa vypočítavať podľa zákona z roku 2008,“ upozornil Pellegrini.

Za veľkú chybu považuje, že sa táto záležitosť neriešila už skôr, v predchádzajúcich rokoch. „Keď sa ekonomike darilo, razantne sa zvyšovala minimálna a priemerná mzda, vtedy by tá úprava platov ústavných činiteľov nevyvolala takéto negatívne emócie,“ uviedol. Je presvedčený, že sa táto záležitosť už ale musela riešiť. „Bolo potrebné to nejako rozlúsknuť, a keď sa poslanci rozhodli to takýmto spôsobom vyriešiť, budeme to musieť spoločnosti vysvetliť a každý za to niesť zodpovednosť,“ dodal premiér.