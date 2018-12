Slovák kúpi za 100.000 eur v Prahe dvojizbový byt v pôvodnom stave

Zdroj: TASR

Ak by bola podmienkou kúpy novostavba, rozpočet by vystačil na 1-izbový byt v satelitoch na okraji Prahy. „Hľadať byt s týmto rozpočtom v hlavnom meste našich západných susedov by bolo veľmi náročné, pretože aktuálna ponuka bytov na predaj pod touto cenovou hranicou sa pohybuje na úrovni 3 %,“ priblížil situáciu portál.



Vlastniť nehnuteľnosť v rakúskej Viedni si vyžaduje oveľa vyššiu investíciu. V okrajových častiach mesta by 100.000 eur sotva vystačilo na menší 1-izbový byt a nutná by bola investícia do rekonštrukcie. „Pozitívom je, že v Rakúsku je celkom široká ponuka prenájmov a nájomného bývania, ktorá je s týmto rozpočtom reálnejšou alternatívou popri kúpe nehnuteľnosti,“ poukázal portál s tým, že aktuálna ponuka nehnuteľností na predaj pod uvedenú cenu je vo Viedni pod hranicou 1 %.



Väčšie možnosti sú v maďarskej Budapešti, kde za 100.000 eur je možné kúpiť aj staršie 4-izbové byty mimo centra či novostavbu s 2 izbami. Byty pod túto cenu tvoria až 40 % z celkovej ponuky. Podľa portálu je podobná situácia aj vo Varšave, kde sú za túto sumu v ponuke aj 4-izbové byty na okraji mesta a v satelitoch. „Bližšie k centru sa veľkosť bytu zmenšuje, ale ak je pre kupujúceho prioritná lokalita, vie ho uspokojiť aj starší 2-izbový byt. Pomer bytov pod hranicou 100.000 eur je v celkovej ponuke na úrovni 30 %,“ opisuje portál s nehnuteľnosťami realitný trh v hlavnom meste Poľska.



V ukrajinskom Kyjeve sú nehnuteľnosti ešte o niečo lacnejšie. S rozpočtom 100.000 eur je možné tam vlastniť starší byt v lepšej lokalite blízko centra a to 4-izbový, prípadne aj 3-izbovú novostavbu ďalej od centra. Viac ako 80 % z ponuky bytov je pod touto cenovou hranicou a spravidla ju prekračujú len byty v novostavbách v dobrej lokalite.

Na Slovensku priemerná cena staršieho 3-izbového bytu v krajských mestách Košice, Žiline, Nitre či Banskej Bystrici dosiahla alebo atakuje úroveň 100.000 eur. Majiteľ takéhoto bytu by v prípade sťahovania sa do Bratislavy musel ešte doplatiť za porovnateľný byt okolo 30.000 eur, uzatvára portál Nehnuteľnosti.sk.