Mercosur by chcel uzavrieť rokovania o obchodnej dohode s EÚ ešte tento rok

dnes 11:16 -

Juhoamerický blok Mercosur je aj naďalej odhodlaný uzavrieť rokovania o obchodnej dohode s Európskou úniou (EU) ešte v tomto roku. Vyhlásil to uruguajský minister zahraničných vecí Rodolfo Nin Novoa, ktorého krajina aktuálne bloku predsedá.

"Máme veľké očakávania, že ich uzavrieme do konca tohto roka, ale nebudeme tu určovať dátumy," povedal Nin Novoa na stretnutí so svojimi kolegami z Argentíny, Paraguaja a Brazílie.

Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur) je regionálna dohoda o voľnom obchode medzi juhoamerickými krajinami Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj. Patrila k nim aj Venezuela, ktorú predvlani vylúčili pre porušovanie demokratických princípov.

Krajiny Mercosur majú viac ako 220 miliónov obyvateľov a ich kombinovaný hrubý domáci produkt je vyšší ako 800 miliárd eur ročne.

Vývoz z EÚ do latinskoamerického bloku sa neustále zvyšuje. Dohoda o voľnom obchode by priniesla ďalšie otvorenie trhov na oboch stranách Atlantiku. Európe by umožnila zvýšiť vývoz áut a strojov do Južnej Ameriky a štátom Mercosuru zase vyviezť viac poľnohospodárskych produktov na starý kontinent.

Podľa Nin Novoa ak sa rokovania nepodarí dokončiť tento rok, mali by sa uzavrieť v prvých troch mesiacov 2019, keďže by bolo dobré, keby sa tak stalo pred voľbami do Európskeho parlamentu naplánovanými na máj.

Uruguajský minister zahraničných vecí uviedol, že v súčasnosti sa posudzujú ako technické, tak politické otázky.

Za najzložitejšie označili rokovania o prístupe na trhy. Kým Mercosur ponúka Európanom širší prístup na svoje trhy, členovia EÚ chcú juhoamerickému bloku otvoriť len "časti" svojich trhov.

Ďalší problém predstavuje úroveň dotácií v EÚ, čo podľa neho znevýhodňuje krajiny Mercosuru, a to je potrebné prediskutovať.

Nespresnil, ktoré "politické" body je ešte potrebné dotiahnuť do konca, ale naznačil, že blížiace sa európske voľby a zmena v zložení Európskeho parlamentu by mohla ovplyvniť diskusie.

Nevyjadril sa ani k nedávnemu vyhláseniu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Paríž nepodporí "široké obchodné dohody" s krajinami, ktoré nepodporujú parížsku dohodu o zmene klímy. To bola narážka na odmietavý postoj brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara voči tomuto paktu.

"Nie je vhodné, aby ministri zahraničných vecí komentovali vyhláseniach prezidentov," uzavrel Nin Novoa.