Podľa SaS budú pacienti od januára platiť nový 30-eurový poplatok

dnes 13:01 -

Pacienti budú podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) od januára platiť nový 30-eurový poplatok. Uviedla to tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Cigániková. Ide o úhradu vyšetrenia, na ktoré sa pacient objedná. "Chceme zdôrazniť, že my nie sme proti primeranej spoluúčasti pacienta v neprioritných diagnózach", povedala Cigániková.

"Veď sami sme predkladali návrh zákona, že pacient sa môže objednať na termín. Maximálny poplatok mal byť 10 eur," dodala. "V tomto pokrivenom svete Smeru, ktorý od januára bude platiť, sa stane, že pacient bude platiť plnú úhradu, plnú výšku vyšetrenia," zdôraznila. Občan podľa nej bude platiť dvakrát, najprv zdravotnej poisťovni, potom pri vyšetrení.

Platenie poplatkov, ktoré SaS kritizuje, vyplýva zo znenia zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý má platiť od januára.

SaS to vníma ako zlé riešenie, ktoré spoplatňuje primárnu zdravotnú starostlivosť a prioritný balík diagnóz. Strana to vníma ako trest pre pracujúcich ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť celý deň čakať u lekára a budú nútení zaplatiť. "Je neuveriteľné, že toto urobí sociálna demokracia," zhodnotila Cigániková.

Tímlíder strany pre verejné financie Eugen Jurzyca povedal, že najväčší medziročný pokles výdavkov na rezorty zo štátneho rozpočtu zaznamenáva rezort zdravotníctva, je to 11,8 %. "Zdá sa, že vláda sa spolieha, že časť z tohto poklesu vykompenzuje aj takýmto spôsobom," uviedol.

SaS tvrdí, že riešením by bolo prijať návrh, ktorý už v minulosti predložili, v zrýchlenom legislatívnom konaní. Mal by umožniť uhrádzanie poplatku za objednanie na termín u lekára za 10 eur. Podľa liberálov by pomohol aj tlak na štátnu poisťovňu, aby lepšie spolupracovala s poskytovateľmi, ktorí už dnes majú objednávanie ako súčasť zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR v svojom stanovisku uviedlo, že odmieta zavádzanie poplatkov počas ordinačných hodín a pacientom garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia.

Pre ekonomicky aktívnych ľudí prináša ale od nového roku novinku - možnosť objednania sa na konkrétnu hodinu prostredníctvom doplnkových ordinačných hodín. Ich zavedenie bude pre lekárov dobrovoľné, budú však len v obmedzenom rozsahu tak, aby zostalo garantované bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Aj naďalej platí, že podmieňovanie zdravotnej starostlivosti či ošetrenia poplatkom, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, považujeme za nesprávne,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.