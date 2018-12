Draghi oznámil ukončenie pokrízových stimulov, ECB prechádza na reinvestície

Zdroj: CNBC;TASR;SITA

Rada guvernérov ECB tak potvrdila, čo politickí predstavitelia hovorili od leta. Program nákupu aktív ECB, v rámci ktorého banka kúpila viac ako 2,6 bilióna eur, bola zavedená v marci 2015 v snahe zachrániť ekonomiku eurozóny pred deflačními silami a obnoviť dôveru. Opatrenia pomohli oživeniu 19-členného menového bloku po dvojitej recesii a dôsledkoch európskej dlhovej krízy.

Menová politika v eurozóne však naďalej zostane akomodatívna, to znamená, že naďalej bude stimulovať ekonomiku, a jej sprísnenie je ešte stále v nedohľadne.

ECB ponechala referenčné úrokové sadzby nezmenené. Rada guvernérov ponechala kľúčový úrok na 0 %. Jednodňová refinančná sadzba zostala na úrovni 0,25 % a jednodňová sadzba sterilizačných operácií na úrovni -0,40 %.

Rada zopakovala, že úrokové sadzby zostanú na dnešnej úrovni minimálne do konca leta 2019 a určite dovtedy, kým to bude potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že tempo rastu spotrebiteľských cien bude trvalo smerovať k inflačnému cieľu banky. ECB sa snaží v strednodobom horizonte udržať medziročnú infláciu tesne pod 2 %.





ECB celkov v rámci programu nákupu aktív nakúpila vládne dlhopisy v hodnote okolo 2,6 bilióna eur. Šéf ECB Mario Draghi na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov povedal, že "program nákupu dlhopisov sa neskončil, pokračuje," čím narážal na reinvestovanie prostriedkov zo splatených dlhopisov. Rada guvernérov oznámila, že bude pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov, ktoré nakúpila v rámci programu, ešte dlho po tom, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby. Reinvestovanie bude pokračovať dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie dostatku likvidity a vysokej miery menovej akomodácie.

Draghi vyhlásil, že nákup dlhopisov, ktorý bol netradičným opatrením na stimuláciu ekonomiky, je už "stálym" nástrojom, ktorý banka môže kedykoľvek opäť použiť. Kvantitatívne uvoľňovanie je podľa Draghiho teraz súčasťou nástrojov, ktoré môže ECB použiť v mimoriadnych prípadoch. "Išlo o najvýznamnejšie opatrenie ECB na boj proti kríze, otázkou zostáva, čo bude pokračovať?" pýta sa Carsten Brzeski, hlavný ekonóm ING. "Zdá sa, že ECB chce držať čo najviac kariet v blízkosti svojho hrudníka," povedal Brzeski.

Šéf ECB tiež privítal ako veľmi dôležité utorkové (11. 12.) rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého program nákupu dlhopisov ECB neporušil zákaz monetizácie štátneho dlhu a ECB jeho realizáciou neprekročila svoj mandát.





Oznámenie o konci kvantitatívneho uvoľňovania ale nemalo na euro pozitívnejší vplyv. O ukončení nákupov sa totiž otvorene hovorí už pol roka a investori s ním už dávno počítajú. Navyše guvernér Draghi doplnil svoje vystúpenie aj o negatívne správy. Najskôr oznámil, že podpora ekonomiky menovou politikou je stále potrebná, následne spomenul neistotu z nových obchodných vojen. Nasledovalo zníženie odhadu inflácie z 1,7 percenta na 1,6 percenta. Nakoniec pesimizmus podčiarkol znížením odhadu rastu HDP v eurozóne aj o desatinu percenta na 1,9 % za rok 2018. Už počas Draghiho príhovoru euro oslabilo o 0,25 percenta na 1,1342 EURUSD. ECB ráta s rastom ekonomiky na budúci rok na úrovni len 1,7 %, rovnako aj pre rok 2020, pričom v roku 2021 predpokladá ďalšie spomalenie na 1,5 %.Inflácia by v roku 2019 mala spomaliť na 1,6 %, v roku 2020 zrýchli na 1,7 % a v roku 2021 na 1,8 %.