Ukončenie nákupu dlhopisov ECB

Ázia nám dnes nepriniesla žiadne dôležitejšie makroekonomické dáta až na 1. Priame zahraničné investície do Číny v novembri poklesli 1,3% z predchádzajúceho rastu 3,3%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,99 %, Hang Seng Index +1,29 %, CSI 300 +1,55 %.

Mário Draghi dnes na tlačovej konferencii oficiálne oznámil ukončenie nákupu dlhopisov na boj s krízou vo výške 2,6 bilióna eur. Následne prisľúbil, že bude aj najbližšie roky podnecovať stimuly na podporu ekonomiky pred možnými neočakávanými spomaleniami a politickými turbulenciami. Inflácia Nemecka podľa zverejnených dát medzimesačne v novembri rástla 0,1%, na druhej strane vo Francúzsku klesala 0,2%. Depozitná úroková sadzba zostala podľa očakávania na nezmenenej hodnote -0,4% ako aj základná úroková sadzba 0%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,14 %, CAC 40 -0,26 %, DAX -0,04 %.

Demokrati sa dnes vyjadrili, že Trump porušuje doložku o platových pomeroch americkej Ústavy, ktorá bráni prezidentom, aby prijímali dary hodnôt od zahraničných vlád. Problémom je pokračovanie Trumpa vo vlastnení hotelov, ktoré delegácie zahraničných vlád niekedy sponzorujú. Dôkazom by malo byť daňové priznanie Donalda Trumpa, ktorý ho odmietol zverejniť, ktoré by to malo dokázať. Index zaznamenávajúci zmeny cien importovaných tovarov a služieb medzimesačne v novembri klesal 1,6%. Index exportovaných cien taktiež klesal 0,9%. Miera nezamestnanosti poklesla z 226 tisíc na 206 tisíc obyvateľov. Pokles pozitívne prekvapil, keďže sa očakával miernejší pokles na 226 tisíc obyvateľov. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,29 %, S&P500 +0,016 %, NASDAQ -0,39 %.

Jedným z najväčších skokanov v rámci indexu Eurostoxx 600 bola spoločnosť Ubisoft, ktorej akcie dnes vrástli o 3,06%. Tržby spoločnosti v minulom roku kalendárnom roku 2018 19% a v 2019 sa očakáva 20% rast. Dôvodom je to, že spoločnosť predstavila remake jej populárnej hry. Ubisoft produkuje, upravuje a distribuuje videohry. Spoločnosť vyrába aj vzdelávací softvér. Výrobky spoločnosti Ubisoft sa predávajú medzinárodne na CD-Romoch a prostredníctvom internetu.

Jedným z najväčších skokanov v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť General Electric, ktorej akcie dnes rástli o 7,00 %. Spoločnosť po dlhotrvajúcom poklese cien akcií podľa analytikov našli dno a v súčasti sú na najideálnejšie cene na nákup, keďže je táto spoločnosť fundamentálne podhodnotená Spoločnosť General Electric je globálne diverzifikovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti technológií a finančných služieb. Medzi produkty a služby spoločnosti patria letecké motory, výroba elektriny, spracovanie vody a domáce spotrebiče na lekárske zobrazovanie, obchodné a spotrebiteľské financovanie a priemyselné výrobky.

Lukáš Baloga, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.