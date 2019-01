HSBC: 10 rizík na rok 2019 a aké by mohli mať dôsledky

Zdroj: BI

dnes 0:56

Po roku, ktorý bol poznačený návratom volatility na trh, nárastom obchodného napätia medzi USA a obchodnými partnermi a cestou Federálneho rezervného systému k normalizácii menovej politiky, správa prináša pohľad na to, čo by mohli investori očakávať v roku 2019. "Sú to možnosti, nie prognózy, aj keď sa nemusia naplniť, stále môžu prekvapiť," uviedli analytici londýnskej banky.

Stratégia a ekonómovia v londýnskej banke rozdelili riziká do troch kategórií:

- riziká udalostí (prvé tri body),

- riziká oceňovania (štvrtý až šiesty bod),

- riziká likvidity a volatility (šiesty až desiaty bod).

Kríza eurozóny 2.0

Riziko: "Ak bude potrebný stimul, eurozóna môže mať problém so zmenou vedenia," píšu autori.

Investičné dôsledky: "Euro by sa v takomto prípade približovalo k parite s USD. Libra bude čeliť veľkej neistote, pretože obchodné rokovania po Brexite budú náročnejšie."





Koniec obchodného napätia

Riziko: "Koniec obchodného napätia by mohlo zvýšiť náladu investorov a malo by pozitívny vplyv na očakávania rastu a najmä na Čínu," píše HSBC.

Investičné dôsledky: "Rastové očakávania budú mať vplyv na menové trhy," uviedli stratégovia. "Čínsky jüan by pravdepodobne zopakoval niektorý zo svojich prepadov z roku 2018."





Príprava na zmenu klímy

Riziko: "Extrémne vrtochy počasia sú čoraz drahšie a viditeľnejšie. Náklady na odstránenie škôd majú vplyv aj na rozvinuté trhy, nie len na tie rozvíjajúce sa. Vidíme riziko nepriaznivej reakcie trhu na prípadné klimatické udalosti v roku 2019."

Investičné dôsledky: "Vzhľadom na to, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy rastú, mohlo by to ovplyvniť celú škálu cenných papierov," píšu autori. "Príprava na klimatické vplyvy bude vyžadovať investície a plná pripravenosť si vyžiada mastný účet."





Pokles firemných marží v USA

Riziko: "Ziskové marže boli hlavným hnacím motorom amerických príjmov a hoci sú dnes na vysokej úrovni, konsenzus očakáva, že sa budú ďalej zvyšovať," poznamenali analytici HSBC. "Ale rast nákladov, vrátane rastu miezd, obchodných ciel, by mohli marže v budúcom roku znížiť."

Investičné dôsledky: "Rýchlejší rast miezd, než sa očakávalo, by mohol spôsobiť výrazný výpadok zisku a vykoľajiť trh s akciovými býkmi."







Prekvapenie na rozvíjajúcich sa trhoch

Riziko: "Na rozvíjajúcich sa trhoch v roku 2019 zostávame veľmi opatrní vzhľadom na sprísnenie monetárnej politiky a pretrvávajúce obchodné konflikty. Ale čo, ak sa EM začnú sústrediť na štrukturálne reformy s cieľom riešiť ich nerovnováhu, zvýšiť produktivitu a zvýšiť efektivitu?"

Investičné dôsledky: "Fiškálne reformy by mali byť pozitívne pre rozvíjajúce sa trhy s fixným príjmom," uviedli stratégovia HSBC. "Reformná vlna by tiež viedla k silnej rally pre carry trade v menách rozvíjajúcich sa trhov."





ECB a jej nové netradičné politiky

Riziko: "ECB by mohla podržať negatívne sadzby."

Investičné dôsledky: "Euro by pravdepodobne oslabilo v očakávaní oznámenia nového kola uvoľňujúcich opatrení," dodali stratégia.





Rizko pákového efektu

Riziko: "Americký nefinančný korporátny dlh je stále vysoký a priemerné úverové ratingy investičného stupňa prudko klesli."

Investičné dôsledky: "Spoločnosti sa musia vyrovnať so zvýšenými nákladmi na pôžičky a s potenciálne nižšími prevádzkovými ziskami. V období hospodárskeho poklesu by mohli byť v pokušení robiť agresívnejšie účtovné rozhodnutia," uviedli analytici HSBC.





Zvyšovanie sadzieb Fedom

Riziko: "Očakávame ďalšie tri zvyšovania sadzieb Fedom do júna 2019. Jadrová inflácia by však mohla zrýchliť a Phillipsova krivka (závislosť medzi zmenou nominálnych miezd a nezamestnanosťou) stúpať, čo by viedlo k zmene postoja Fedu."

Investičné dôsledky: "Ak by Fed škrtil uvoľňovanie vo väčšej miere než by bolo žiaduce, posilnenie amerického dolára by bolo značné. Myslíme si, že dvojročné americké dlhopisy a úvery budú pod tlakom."





Bez záujmu o kúpu dlhu

Riziko: "Firemné dlhopisy zostávajú štrukturálne nelikvidnou triedou aktív."

Investičné dôsledky: "Pri masívnejšom výpredaji úverov bude limitom to, koľko investorov dokáže úvery predať," upozorňuje HSBC.





Návrat volatility fixných príjmov

Riziko: "Kroky centrálnych bánk a súkromného sektora na posilnenie výnosov v súkromnom sektore udržiavajú úrokové sadzby tlmené," uviedli stratégovia. "Keď sa globálne rezervy zmenšia, existuje riziko, že sa trend môže zmeniť."

Investičné dôsledky: "Ak stúpne volatilita fixných príjmov, objem sa pravdepodobne zvýši v ostatných triedach aktív, pretože nízke a stabilné dlhodobé reálne sadzby boli kľúčovým faktorom výkonnosti rizikových aktív", vyjadrili analytici znepokojenie.