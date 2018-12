Rrevolut získal európsku bankovú licenciu

Zdroj: CNBC

Revolut začínal pred troma rokmi v podobe mobilnej aplikácie. Užívateľov lákal predovšetkým na možnosť platiť a prevádzať peniaze v zahraničí za podmienok medzibankového kurzu, čo je výhodnejšie než prostredníctvom tradičných bánk. Licenciu získal v Litve, požiadal o ňu aj v Luxembursku. Vďaka tzv. pasportizácii ale bude platiť v celej EÚ. Vďaka licencii budú napríklad peniaze na účte Revolut kryté do výšky 100 tisíc eur európskym systémom ochrany vkladov.

Zavádzanie získanej licencie naprieč Európou si vyžiada horizont troch až šiestich mesiacov. Firma sa najprv zameria na britský, francúzsky a poľský trh. "Naša vízia je jednoduchá: jedna aplikácia s desiatkami miliónov užívateľov, ktorá rieši každý aspekt vašich financií v kombinácii najlepšej ceny a technológie," hovorí zakladateľ a šéf Revolut Nik Storonsky.





Nik Storonsky pre CNBC povedal, že európska banková licencia bude "jednou z mnohých" a dodáva, že je to "dobrý pocit", keď ju získate ako prvú. Storonsky uviedol, že firma plánuje požiadať o licenciu na bankovníctvo aj v Spojenom kráľovstve, a to čiastočne kvôli neistote ohľadom Brexitu. Revolut plánuje na budúci rok expanziu aj do Spojených štátov, Kanady, Singapuru, Japonska, Austrálie a na Nový Zéland. "V súčasnosti máme asi 100 000 čakajúcich záujemcov v USA bez akéhokoľvek marketingu," povedal



Londýnska firma v súčasnosti firma otvára denne osem až desaťtisíc účtov. Mesačný objem uskutočnených transakcií sa prehupol cez štyri miliardy dolárov. Tržby medziročne vzrástli o päťnásobok. V apríli uzavrel Revolut ďalšie kolo financovania vo výške 250 miliónov dolárov, firma sa oceňuje na 1,7 miliardy dolárov.



Revolut ponúka pre svojich viac ako 3 milióny zákazníkov debetnú kartu a bežný účet, ako aj prémiové funkcie, ako je obchodovanie s kryptomenami a devízové ​​transakcie. Storonsky povedal, že jeho cieľom je získať viac ako 100 miliónov zákazníkov a byť "najlepšou digitálnou bankou na svete".



Odvetvie fintech čelí tvrdej konkurencii nielen zo strany začínajúcich podnikov, ale aj zo strany veľkých bánk, ktoré sa snažia získať aspoň časť digitálneho finančného trhu. Mnohé z európskych fintech spoločností zaznamenali veľký nárast počtu užívateľov, ale Storonsky zostáva optimistom či dokážu profitovať v sektore finančných služieb. "Môžeme robiť to, čo robia banky, ale môžeme to urobiť desaťkrát lacnejšie," povedal.