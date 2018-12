Čisto teoreticky: Ak by ste v roku 2010 investovali 1000 dolárov do akcií Tesla, koľko by ste dnes mali?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:41 -

Ak ste investovali do spoločnosti Tesla v IPO v roku 2010, investícia sa určite zaplatila. Za 1000 dolárov by ste podľa výpočtov CNBC dosiahli viac ako 21 000 dolárov, vrátane z reinvestovania ziskov z dividend.





Ale výnosy minulé nie sú v žiadnom prípade garanciou výnosov budúcich. Akcie spoločnosti boli v tomto roku volatilné, v auguste dosiahli 52 týždňové maximum, v októbri poklesli o 36 percent.

Mark Tepper, výkonný riaditeľ Strategic Wealth Partners nedokáže prísť na chuť tejto firme. "Je to stále hazard," dodal, "čo ale neznamená, že cena akcií nemôže stúpať." Tepper má obavy v súvislosti so správou spoločnosti a že "operatívna nepriehľadnosť" sťažuje posudzovanie ocenenia. "Existuje príliš veľa dohadov, ktoré vedú k zisťovaniu toho, či firma dokáže zarobiť peniaze na trvalo udržateľnom základe. Preto sa držíme bokom, kým sa nerozplynú naše obavy."

Celkovo sa zdá, že Musk ignoruje kritiku a zameriava sa na využitie príležitostí. Nedávno vyhlásil že Tesla môže zvážiť nákup tovární, ktoré General Motors zamýšľa zavrieť, aby sa zvýšila produkcia napríklad Modelu 3. "Bolo by to možné, ak by sme sa o to zaujímali. Ak by ich chceli predať, alebo ich prestať využívať, prevzali by sme ich."





Ak chcete investovať do spoločnosti Tesla, alebo na akciový trh všeobecne, investorské ikony, ako sú Warren Buffett, Mark Cuban a Tony Robbins, navrhujú začať indexovými fondmi, ktoré obsahujú všetky akcie z indexu pri nízkych poplatkoch. Zároveň kopírujú trh, čím eliminujú riziko, ktoré hrozí ak by ste siahli po konkrétnom titule.