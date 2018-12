Tvrdý brexit by na Slovensku ohrozil tisíce pracovných miest

dnes 11:31 -

Odklad hlasovania o dohode o brexitu v britskom parlamente zvyšuje pravdepodobnosť, že Veľká Británia odíde z EÚ bez dohody. To by malo veľmi negatívny vplyv aj na ekonomiky členských krajín Únie vrátane Slovenska. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal člen predsedníctva Britskej obchodnej komory v SR Vladimír Vaňo.

"Dôsledky brexitu sa na Slovensku podceňujú. V tomto roku sa za tri štvrťroky podieľala Veľká Británia na slovenskom vývoze podielom 5 %. Po plnom spustení výroby automobilky Jaguar Land Rover možno očakávať, že sa zaradí v dôležitosti obchodných partnerov za Nemecko a Českú republiku. Z hľadiska dôsledkov brexitu bez dohody sme na tom podobne ako Česká republika. Tam je negatívny dosah na úrovni do 1 % HDP s tým, že viac ako desaťtisíc pracovných miest je v ohrození," upozornil Vaňo.

Brexit bez dohody by mal veľmi negatívny dosah aj na nemeckú ekonomiku, kam smeruje 23 % slovenského vývozu. Vaňo upozornil aj na iné riziko v budúcom roku, keď nastane termín odchodu Veľkej Británie z EÚ. "Brexit prichádza v období spomaľovania ekonomiky v EÚ. V roku 2008 sa začala recesia ešte pred finančnou krízou. Šok z krachu banky Lehmann Brothers ju však výrazne prehĺbil a rozšíril. To by sa mohlo stať aj v roku 2019 pri neriadenom brexite," dodal Vaňo. Po referende, ktoré sa v Británii konalo v júni 2016, Londýn vlani 29. marca oznámil svoj zámer opustiť EÚ iniciovaním článku 50. Lisabonskej zmluvy, podľa ktorého by mala Británia Úniu definitívne opustiť 29. marca 2019. Vláda britskej premiérky Theresy Mayovej trvá na tom, že proces brexitu nemá v úmysle zastaviť a s ostatnými 27 členskými štátmi EÚ uzavrela predbežnú dohodu, na základe ktorej by Británia mala z Únie vystúpiť.