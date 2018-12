Americké štáty dúfajú, že legalizovanie marihuany vyrieši ich dôchodkovú krízu

Zdroj: QZ

Na rýchle naplnenie štátnej pokladnice mysleli zákonodarcovia v niektorých amerických štátoch, keď sa rozhodli legalizovať marihuanu. V Illinois, kde si chicagská dôchodková kríza bude vyžadovať takmer 1 miliardu dolárov ročne kvôli novým dôchodkovým platbám v nasledujúcich štyroch rokoch, starosta Rahm Emanuel chce, aby potenciálne príjmy z marihuany mierili priamo do penzijných fondov.



V New Jersey, kde dôchodkové a dlhové účty pravdepodobne spotrebujú tretinu rozpočtu do roku 2023, legálna konzumácia marihuany pre rekreačné účely, by mohla pomôcť dosiahnuť akú-takú rozpočtovú rovnováhu. Predsedajúci guvernér Illinoisu, J. B. Pritzker, je za legalizáciu, hoci presné podrobnosti o tom, ako a kedy ešte treba doladiť. Niektorí tvrdia, že to nebudú tak rýchle peniaze, kvôli nesúhlasu skupiny zákonodarcov. Republikáni, ktorí vo veľkej miere súhlasia s legalizáciou, ale počítajú s podporou, v očakávaní, že výber daní by sa tak zvýšil o 525 miliónov dolárov ročne.





New Jersey je oveľa bližšie k legálnym jointom. Minulý mesiac legislatívne výbory schválili zákony na ukončenie zákazu. Niektoré s marihuanou súvisiace trestné záznamy budú vymazané. V čom sa ale zákonodarcovia zatiaľ nevedeli dohodnúť, je miera zdanenia. V súčasnosti návrhy stanovujú sadzbu vo výške 14 %. Guvernér Phil Murphy obhajuje daň z predaja vo výške 25 %, čo je menej ako ako 37 % v štáte Washington a 30 % v Colorade a vyrovnala by sa dani v Nevade.

Zdá sa, že ani takéto netradičné opatrenia nebudú stačiť na vyriešenie krízy dôchodkov. V Illinois má Rahm Emanuel trojbodový akčný plán na naplnenie mestskej pokladnice Chicaga. Sú to dane z marihuany, zmena štátnej ústavy, ktorá obmedzuje niektoré konkrétne výhody a do tretice by to mali byť príjmy z nového kasína. Podľa prepočtov by dane z kasína a marihuany za päť rokov vyniesli len 771 miliónov dolárov. Zvyšok ešte treba z niečoho doplniť.