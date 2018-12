Taliansko navrhlo nižší schodok rozpočtu

dnes 10:31 -

Taliansko navrhlo nižší deficit svojho rozpočtu. Revidovaný plán, ktorý predložilo Európskej komisii (EK), aby sa vyhlo sankciám, ráta so schodkom na úrovni tesne nad hranicou 2 percent hrubého domáceho produktu (HD/P). Taliansky premiér Giuseppe Conte po stretnutí s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom v Bruseli novinárom povedal, že nový návrh znižuje rozpočtový deficit na 2,04 percenta HDP z pôvodne zamýšľaných 2,4 percenta HDP.

Conte uviedol, že talianska vláda identifikovala dodatočné finančné zdroje, ktoré vytvárajú priestor na vyjednávania s Európskou komisiou, ale nešpecifikoval, o aké zdroje ide. "Dúfame, že domov prinesieme pozitívne riešenie," konštatoval Conte. Predseda vlády dodal, že obe strany zastúpené vo vládnej koalícii podporujú nový návrh.

EK odmietla predošlý návrh talianskeho rozpočtu a vyhlásila, že plány vládnych výdavkov by boli porušením sľubov Ríma, že zníži verejný dlh krajiny. Talianska vláda argumentovala tým, že zvýšenie výdavkov je nevyhnutné na opätovné naštartovanie ekonomického rastu po rokoch úsporných opatrení. Podľa EK však také opatrenia by nepodporili hospodársky rast a krajinu by donútili k novým škrtom v rozpočte v budúcnosti.

Očakáva sa, že Európska únia bude nový návrh hodnotiť niekoľko dní, kým naznačí, či je akceptovateľný. Verejný dlh Talianska je v rámci EÚ druhý najvyšší po Grécku.