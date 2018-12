Nad globálnym hospodárstvom sa sťahujú búrkové mraky

dnes 15:31 -

Fond v uplynulých dvoch rokov naliehal na vlády, aby si "upevnili strechy" počas slnečných dní v svetovej ekonomike.



Jeden z najvyšších predstaviteľov MMF na bankovej konferencii, ktorú usporiadala agentúra Bloomberg, skonštatoval, že podobne ako mnohí odborníci vidí búrkové mraky. Vyjadril pritom obavy, že práce na "krízovej prevencii" nie sú úplne dokončené.



Varoval tiež pred zvyšovaním napätia v ekonomike. Výsledkom môže byť tlak na centrálne banky. Tie tak budú nútené skúmať čoraz viac nekonvenčných opatrení s neistou efektívnosťou, čo vyvolá obavy z účinnosti ich menovej politiky.



Mnoho vlád nebude mať veľa manévrovacieho priestoru, pretože majú vysoké dlhy. Nebudú môcť reagovať stimulmi na pokles ekonomiky tak, ako pred 10 rokmi vzhľadom na finančné bremeno, ktoré vytvoria.



Za najväčšie bezprostredné riziko považuje Lipton súčasnú obchodnú vojnu medzi Spojenými štátmi a Čínou. Ak by sa zaviedli všetky clá, ktoré hrozia, prinieslo by to stratu zhruba 0,75 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2020.