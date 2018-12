S úmyselným neplatením faktúr sa slovenské firmy stretávajú častejšie

dnes 16:31 -

Podľa štúdie „European Payment Practices 2018“, ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI, má až každá tretia firma (33 %) v Európe skúsenosť s úmyselným nesplácaním faktúr, ktoré vystavila. Slovenské firmy sa s takouto praxou stretávajú dokonca častejšie ako ostatné, zažilo ju už 37 % z nich.



Slovenské firmy sa tak nachádzajú v prvej päťke európskych krajín, ktoré úmyselné neplatenie vnímajú najintenzívnejšie. Na prvom mieste je Dánsko, kde to riešilo až 48 % firiem, na druhom Rumunsko so 46 %. Naopak, zámerné vyhýbanie platbe zažilo len 21 % švajčiarskych firiem, čo je z jednotlivých krajín najmenej.



Dôvody, prečo firmy v niektorých krajinách zámerne vyčkávajú so splácaním svojich záväzkov, môžu byť rôzne. "V minulosti sa im možno tento postup osvedčil, na ich dlh sa zabudlo a oni to skúšajú znovu.

Spoliehajú sa na to, že ak nezaplatia faktúru, nič sa im nestane. Dôvodom môžu byť aj obchodné vzťahy – ak sa narušili alebo má firma pocit, že nedostala presne taký produkt alebo službu, ako si želala, môže platbu odďaľovať a skúšať, či časom získa zľavu," vysvetľuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok.



Podľa neho nakopenie problémových pohľadávok však môže firmám priniesť rad problémov, napríklad nebudú mať k dispozícii peniaze na svoj rozvoj, začnú prepúšťať zamestnancov alebo zvýšia ceny svojich produktov, dopĺňa Hetteš.