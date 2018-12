Preteky firiem pripomínajú automobilové veľké ceny, ale odohrajú sa na burze

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:46 -

Rok 2019 bude zrejme bohatý na uvádzanie akcií na kapitálové verejné trhy. Hneď dve pozoruhodné uvedenia (IPO) sa chystajú v odvetví zdieľaných jázd.



Spoločnosti LYFT a UBER v rozpätí niekoľkých hodín spustili proces pre uvedenie svojich akcií na burzu. Podľa doteraz známych informácií požiadali Lyft a UBER o registráciu pre IPO. V prípade Uberu šlo o dôverné spracovanie jeho žiadosti a k v tejto chvíli ešte nemáme oficiálne potvrdenie tohto kroku.



UBER je spoločnosť, ktorá sa doteraz financovala zo súkromných zdrojov investorských spoločností a fondov a pri poslednom kole privátneho zbierania kapitálu sa trhová hodnota celej firmy odvodená od jednotlivých kôl predaja akcií ukotvila na 76 miliardách dolárov. Musíme zdôrazniť, že UBER do dnešného dňa vykazuje straty a posledný výkaz ziskov a strát za 3. kvartál 2018 hovorí, že pri tržbách 2,95 miliardy USD sa v treťom štvrťroku podarilo vygenerovať stratu 1,07 miliardy. Táto strata je síce obrovská, no znamená takmer 25% zlepšenie efektívnosti firmy v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2017.



Podobne ako technologické giganty z košiara Facebook, Apple, Google, aj Uber je firma, kde investorov zaujíma rast. Objednávky Uberu rastú, no tempo rastu sa z dvojciferných čísiel dostalo v roku 2018 do jednociferných. Trhy hovoria, že trhová hodnota by sa pri IPO v roku 2019 mohla vyšplhať až na 120 miliárd dolárov, čo je pre porovnanie asi 60 % z trhovej kapitalizácie Coca Coly.





Aby UBER nebol závislý len na jednej aktivite, pridal k svojim zdieľaným jazdám aj dodávku jedál (Uber Eats), podniká v oblasti prepravy nákladov a v populárnom zdieľaní elektrických bicyklov a kolobežiek. Firma podniká v 70 krajinách sveta, aj keď z niektorých trhov sa stiahla a predala svoje pobočky konkurentom. Povráva sa, že v Bratislave by opäť začiatkom roka 2019 mohli autá Uberu legálne jazdiť, no informácia nie je zatiaľ firmou potvrdená.





Uvedenie akcií na burzu oboch poskytovateľov zdieľaných jázd bude v istom zmysle pretekom, hneď z viacerých dôvodov. Lyft sa bude snažiť predbehnúť Uber, pretože investori majú určité odvetvové limity na umiestnenie svojich zdrojov a masívne očakávania trhu môžu znamenať, že pre mladšieho brata by nemuselo zostať veľa peňazí po predaji akcií Uberu. Lyft sa svojim IPO do veľkej miery chce zviditeľniť, pretože stále existuje v určitom tieni Uberu a operuje na menšom počte trhov a s menším počtom produktov.



Trhová cena Lyftu je po poslednom kole predaja akcií niekde na úrovni 15 miliárd dolárov. Na druhej strane Uber má pod krkom nôž od svojho akcionára Soft bank, ktorý v poslednom kole predaja akcií investoval s podmienkou, že v dohľadnom čase musí Uber zorganizovať IPO. Veď v podstate každý z doterajších investorov dúfa, že pri IPO predá svoj podiel za lepšiu cenu, než za akú do projektu vstupoval a že sa tak stane v čo najkratšom čase.

Podľa odhadov spoločnosti Researchandmarkets sa segment zdieľania mobility do roku 2025 stane trhom o veľkosti viac ako 300 miliárd dolárov. Nebude to len o zdieľaní jázd automobilmi cez aplikácie ako Uber, či Lyft, ale aj o takzvanej mikromobilite – požičiavaní elektrických kolobežiek na poslednú míľu prípadne o schémach prenájmu vozidiel priamo od poskytovateľov a výrobcov.





Nové prístupy k mestskej doprave sa vďaka rýchlemu vývoju technológií a kvôli zhoršujúcemu sa životnému prostrediu presadzujú najmä v Číne, kde má sídlo tretí veľký hráč v oblasti zdieľaných jázd, spoločnosť Didi. Nie je to však už len o zdieľaných jazdách, v slovníku čínskych predstaviteľov a šéfov automobiliek sa objavujú myšlienky ako „budeme alokovať sedadlá namiesto predaja áut“, alebo „flotily autonómnych vozidiel ušetria v našich mestách kilometre štvorcové plôch“. Záujmom mladých ľudí v Číne údajne nie je vlastnenie auta, ale dostupnosť prepravných možností a rýchla a bezpečná forma mobility. Bezpochyby má táto krajina vďaka svojej technologickej vybavenosti a veľkosti miest veľké šance stať sa lídrom tohto sektorav v celosvetovom meradle.