Hyundai Motor investuje do roku 2030 takmer 6 miliárd eur do palivových článkov

Skupina Hyundai Motor a jej dodávatelia plánujú do konca roka 2030 investovať 7,6 bilióna KRW (5,9 miliardy eur) do zvýšenia produkcie palivových článkov. Výroba skupiny by sa mala viac než zdvestonásobiť. Juhokórejská automobilka sa totiž chce stať kľúčovým hráčom v tejto novej technológii.

Hyundai je spoločne so sesterskou značkou Kia piatou najväčšou automobilovou skupinou na svete. Jej ročná výrobná kapacita systémov palivových článkov by mala v priebehu najbližších 12 rokov stúpnuť na 700.000 jednotiek z 3000 v súčasnosti, uviedol Hyundai. Investície by mali vytvoriť 51.000 pracovných miest.

Investícia signalizuje dôveru Hyundaiu, ktorú vkladá do budúcnosti technológie palivových článkov, ktorej sa kedysi posmieval šéf Tesly Elon Musk. Technológiu palivových článkov presadzuje ako alternatívu ku klasickým spaľovacím motorom napríklad aj Toyota. Vozidlá sú poháňané vodíkom a vypúšťajú len vodu.

Technológiu podporuje aj juhokórejská vláda. Podľa aktuálnych plánov by sa v krajine malo do roku 2022 vybudovať 310 vodíkových čerpacích staníc.

Hyundai v utorok v meste Chungju v rámci slávnostnej ceremónie položením základného kameňa začal výstavbu svojho druhého závodu na výrobu systémov palivových článkov.