Investície do hotelov v strednej a východnej Európe by mohli do konca roka dosiahnuť 800 mil. eur

dnes 12:16 -

Objem investícií do hotelových nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy (CEE) by do konca tohto roka mohol dosiahnuť 800 mil. eur. Oproti minulému roku ide o mierny pokles. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že pretrvávajúci záujem investorov o hotely v hlavných mestách regiónu nemožno uspokojiť pre nedostatok prémiových nehnuteľností na trhu. Celkovo však "boom" v hotelovom odvetví v regióne CEE pokračuje. Vyplýva to zo spoločnej správy spoločností Cushman & Wakefield a CMS, ktorá mapuje investície do hotelových nehnuteľností a investičné trendy.

Podľa správy začínajú v hotelovom odvetví prevládať investori z inštitúcií a subjektov registrovaných na burzách, na ktorých pripadá 74 % celkového objemu transakcií za rok 2017 a 54 % za prvé tri štvrťroky roka 2018. Vďaka zdravým základným ukazovateľom ponuky a dopytu na šiestich hlavných trhoch regiónu CEE, solídnemu rastu a relatívne nízkym cenám hotelových nehnuteľností záujem investorov o región neklesá. Za prvé tri štvrťroky prebehli transakcie v objeme viac ako 400 mil. eur a v poslednom, veľmi silnom štvrťroku by táto suma mala byť podobná vďaka niekoľkým veľkým transakciám, ktoré sú takmer pred uzavretím. V porovnaní so silným rokom 2017, kedy celkový objem transakcií presiahol 900 mil. eur, síce ide o pokles, zároveň je to však výrazne viac ako v rokoch 2015 a 2016.

„V dôsledku historických a politických vplyvov musel hotelový trh strednej a východnej Európy doháňať tridsaťročné meškanie oproti Západu," povedal partner a vedúci oddelenia hotelov a voľného času v spoločnosti CMS Lukáš Hejduk. "Toto tempo zmien sa odráža v miere rozvinutosti odvetví a investícií do neho v celom regióne. Napriek miernemu poklesu objemu investícií v roku 2018 odvetvie v posledných piatich rokoch zaznamenalo pozoruhodný rast a rok 2019 by mal byť opäť silný. Stále je tu veľký objem kapitálu, pre ktorý hľadajú investori rozumné zhodnotenie a hotely v regióne CEE ponúkajú vyššie výnosy ako rad iných oblastí Európy či dokonca kategórií nehnuteľností,“ dodal Hejduk.

V posledných rokoch sa podľa správy zvyšuje rôznorodosť investorov, ktorí v regióne nakupujú nehnuteľnosti. V súčte dosiahli cezhraničné investície za prvé tri štvrťroky tohto roka 67 % celkového objemu. Prejavil sa ale značný pokles investícií z krajín mimo Európy, najmä u investorov zo Stredného východu a Ázie. Najrýchlejší rast prebieha v stredných cenových kategóriách hotelov. Väčšina novo otvorených zariadení v šiestich hlavných krajinách regiónu CEE by sa zaradila medzi 3- až 4-hviezdičkové hotely. Tie tvoria podľa Cushman & Wakefield takmer 60 % novej ponuky.

Cushman & Wakefield patrí k najväčším firmám poskytujúcim realitné služby s 48 000 zamestnancami v približne 400 kanceláriách a 70 krajinách. V roku 2017 mala spoločnosť obrat vo výške 6,9 miliardy USD v rámci hlavných služieb správy nehnuteľností, facility a projektového manažmentu, prenájmu, kapitálových trhov, oceňovania a ďalších služieb.

CMS je advokátska kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby a radí sa medzi prvých desať advokátskych kancelárií na svete z hľadiska počtu právnikov. Má cez 70 pobočiek vo viac ako 40 krajinách celého sveta a v roku 2017 dosiahla tržby vo výške 1,3 mld. eur.