Základné zásady bezpečnosti na internete zvládlo 38 % mladých ľudí

Ovládanie základných zásad bezpečnosti v digitálnej ére nie je medzi mladými na Slovensku stále samozrejmosťou. V priemere len štyria z desiatich opýtaných študentov si vedeli poradiť s otázkami v teste digitálnej inteligencie, ktorý bol súčasťou edukatívneho projektu ČSOB. V ďalšom kroku banka testovala znalosti študentov priamo na stredných školách a ich úspešnosť sa pohybovala okolo 50 %.

Až 72 % mladých ľudí nevie, ako si nastaviť silné heslo na svoje online účty a v priemere len 14 % z nich vie, ako sa chrániť pred online hrozbami počas streamovania. Pomerne neznámymi pojmami pre túto vekovú skupinu zostávajú napríklad phishing alebo recurring, ktoré poznala len polovica opýtaných. To, že podozrivý mail treba ihneď zmazať a neotvárať, vedela tretina mladých.

Na druhej strane však až 72 % mladých vie, ako sa chrániť na verejnej wifi a až 93 % vie, ako bezpečne platiť na internete. Dokonca až 84 % vie, čo sú EXif dáta vyskytujúce sa pri digitálnych záberoch.

Vyplynulo to z výsledkov testovania digitálnej inteligencie, v ktorom mladí vyplnili viac ako 10.000 testov. ČSOB v boji proti zneužívaniu peňazí na internete a snahe edukovať mladých zapojila aj slovenských YouTuberov Expl0iteda a Yablka. Prvú fázu tohto projektu tvoril seriál online videí s názvom Hack Pranks, v ktorých technologický YouTuber Yablko rôznymi spôsobmi hackoval Expl0iteda. Tieto pranky u mladých ľudí vyvolali ohlas, pretože videá mali dokopy viac ako milión zhliadnutí. Hack Pranks smerovali mladých ľudí na stránku www.digitalnainteligencia.sk, na ktorej si mohli prostredníctvom zmieňovaného vedomostného testu zmerať svoj digitálny kvocient a vyhrať smartfón či antivírus, teda ceny, ktoré korešpondujú s témou kampane.

V druhom kroku sa do testovania mohli zapájať priamo stredné školy a súťažiť. Najúspešnejšia škola, ktorá získala najvyššie skóre vo vedomostnom teste, mohla získať nové vybavenie pre počítačovú triedu a exkurziu v priestoroch spoločnosti ESET v hlavnom meste. V týždni od 5.11 do 12.11.2018 sa do testovania zapojilo až 4382 slovenských študentov zo 63 stredných škôl a 349 tried z celého Slovenska.

"Priemerná úspešnosť správneho zodpovedania otázok bola len 50 %. Najviac problematická sa ukázala otázka, ako sa správať na verejnej WIFI sieti, kde sme zaznamenali iba 2,4 % správnych odpovedí. Rovnako tak mladým chýbali informácie o tom, ako dbať o internetovú bezpečnosť počas streamovania a ako sa najlepšie chrániť pred ransomware, ktorý blokuje alebo obmedzuje prístup používateľov k počítaču či súborom. Naopak, veľmi dobré skóre žiaci získali pri otázkach týkajúcich sa zverejňovania fotografií alebo postupu v prípade, ak wifi podmieňuje pripojenie aktualizáciou softvéru," uviedla Anna Jamborová, hovorkyňa banky.