Čína a USA sa dohodli na časovom harmonograme ďalšej fázy obchodných rokovaní

Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching začiatkom tohto mesiaca v Argentíne súhlasili s 90 dňovým prímerím v obchodnom spore. Trump počas neho odložil plánované zvýšenie ciel na čínsky tovar od začiatku budúceho roka z 10 % na 25 %.



Lighthizer v nedeľu (9.12.) upozornil, že ak sa obchodné rozhovory medzi USA a Čínou nepodarí úspešne dokončiť do 1. marca 2019, Washington zvýši clá. A dal jasne najavo, že po týždni zdanlivého zmätku medzi prezidentom Trumpom a jeho poradcami ohľadne prímeria existuje "tvrdý termín".

Ministerstvo obchodu v Číne v krátkom vyhlásení uviedlo, že Liou Che hovoril s pánom Mnuchinom a pánom Lighthizerom v utorok ráno pekinského času a telefonát bol dohodnutý vopred.

"Obe strany si vymenili názory na realizáciu konsenzu, ktorý dosiahli vedúci predstavitelia oboch krajín na svojom stretnutí, a presadili harmonogram a plán pre ďalšiu fázu hospodárskych a obchodných konzultácií", uviedlo ministerstvo bez ďalších podrobností.

Liou Che, absolvent univerzity v Harvarde, je hlavným ekonomickým poradcom čínskeho prezidenta a zastupuje svoju krajinu na rozhovoroch s USA.

Globálne trhy znervózňuje možná kolízia medzi dvoma najväčšími hospodárskymi mocnosťami pre obrovský prebytok Číny v obchode so Spojenými štátmi. A Washighton tiež tvrdí, že Peking kradne americké duševné vlastníctvo a technológie.

Zatknutie riaditeľky v čínskej spoločnosti Huawei Technologies tiež znepokojilo globálne trhy, ktoré majú obavy, že by mohlo ešte rozdúchať čínsko-americký obchodný spor.