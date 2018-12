Kde by ste ženu nečakali: Najmladšia obchodníčka na burze v New Yorku má len 24 rokov

Zdroj: BI

Foto: YT/CGNT;BBC

dnes 11:28 -

Lauren Simmonsová hovorí, že nechce byť výnimkou, chce, aby sa na podobné pracovné miesta dostali aj iné ženy, či zástupcovia menšín. Ale podľa vlastných slov to ľudí šokuje, keď sa dozvedia, kde pracuje a čo robí, pretože toto prostredie ľudia vnímajú hlavne na základe filmov. Ak ste zvyknutí na starších belochov, určite mladá žena tmavej pleti na podobnej pozícii vyvolá nejaký druh reakcie.



Pritom Laurenová má titul z oblasti genetiky, nemala skúsenosti s financiami. Napriek tomu dostala šancu, pretože ako hovorí Richard Rosenblatt, Rosenblatt Securities sa zameriava na výskum a potrebujú analyticky uvažujúcich zamestnancov. Pre spoločnosť pracuje Simmonsová od marca minulého roka. Od vtedy už Rosenblatt Securities vyhodnotila pre novú pozíciu makléra viac ako 250 žiadostí, ale neprihlásila sa už žiadna žena. Podľa Simmonsovej ich odradila absencia skúseností. "V niektorých prípadoch, čo som sa rozprávala so ženami, boli aj viac ako nadkvalifikované. Ale chýbala im desaťročná prax. Mali by sa o túto prácu uchádzať, lebo na to majú.“

Lauren Simmonsová a jej mentor Richard Rosenblatt

Podľa štúdie z roku 2017 od odborníkov zo Stanfordskej univerzity, tvorili muži 75 % pracovných pozícií z oblasti správy majetku. "Myslím si, že je to predovšetkým o dôvere. Keď sa ocitnete niekde, kde nemáte istotu, začne vás ovládať strach. Takže si myslím, že ak by viac žien dostalo šancu, veci by sa pre nich zmenili a dokázali by sa uplatniť aj v oblastiach, kde ich dnes nevidíme. Stalo by sa to normou. Úprimne povedané, myslím, že časom budú už ľudia unavení z toho, že im nedávajú príležitosť a rozhodnú sa pre vlastný príbeh. Vytvoria si vlastný hedžový fond a budú sa držať toho, aby v rámci neho bolo zastúpenie rôznorodé.“