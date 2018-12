Žlté vesty chcú nižšie dane, ekonomika Francúzska však nepustí

Zdroj: Natixis

Analytici banky poukazujú na to, že miera zdanenia je vo Francúzsku skutočne pomerne vysoká. Lenže je tu naj celý rad ďalších faktorov, ktoré by mali protestujúci brať do úvahy.

Banka porovnala daňové zaťaženie francúzskych domácností (vrátane DPH) so zaťažením domácností z ostatných krajín eurozóny. Natixis tvrdí, že bez započítania DPH sú na tom francúzske domácnosti lepšie, ale ak započítame aj túto daň, ich zaťaženie je vyššie. Nasledujúci graf dokonca ukazuje, že sa toto zaťaženie na rozdiel od zvyšku eurozóny už po niekoľko rokov neustále zvyšuje:

Následne banka porovnáva celkovú daňovú záťaž firemného sektora. Tá sa vo Francúzsku nachádza sústavne výrazne vyššie nad zvyškom eurozóny:

Natixis k tomu dodáva, že francúzska vláda hospodári s vysokými rozpočtovými deficitmi a ak by došlo k zníženiu daňového zaťaženia tak, ako požadujú protestujúci, museli by klesnúť aj vládne výdavky.



Banka sa logicky pýta, kde by mohol existovať priestor pre takýto krok?



Tvrdí, že v porovnaní so zvyškom eurozóny sú vládne výdavky vo Francúzsku vyššie vo všetkých hlavných oblastiach: od dôchodkového systému cez školstvo, zdravotníctvo, obranu až po podporu bývania. Vo vládnom sektore krajiny navyše pracuje o poznanie viac ľudí než vo zvyšku menovej únie.





Záver Natixis teda znie: ak by sa malo znížiť daňové zaťaženie, museli by klesnúť vládne výdavky, a to vo všetkých hlavných oblastiach. Navyše by musela asi o 10 % vzrásť produktivita v samotnom vládnom sektore. Inak povedané, samotná vysoká daňová záťaž ako argument pre jej zníženie nestačí. Muselo by to sprevádzať množstvo ťažkých rozhodnutí a pre verejnosť nepríjemných krokov.