Société Générale pre brexit v Paríži posilní clearing derivátov

Francúzska banka Société Générale (SocGen) pre brexit vo Francúzsku posilní zúčtovanie derivátových obchodov.

Ešte v decembri začne v Paríži fungovať nová clearingová divízia, uviedla Société Générale v pondelok. Tá sa v budúcnosti bude starať o tieto obchody podobne ako clearingová divízia Deutsche Börse Eurex Clearing alebo dcéra londýnskeho burzového operátora LSE, LCH. Zákazníci totiž požadujú, aby ich obchody s bankou boli zúčtované v Európskej únii (EÚ), uviedla hovorkyňa SocGen. LCH bude zúčtovávať swapy úverového zlyhania (CDS) a Eurex úrokové swapy (IRS).

Na miliardovom trhu s transakciami denominovanými v eurách bola doteraz dominantné LCH. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery budú zákazníci z týchto transakcií môcť pokračovať v clearingových obchodoch s LCH alebo ďalšími britskými clearingovými domami. Dokonca aj v prípade neriadeného brexitu by to podľa predstáv EÚ malo byť možné prinajmenšom počas prechodného obdobia.

Société Générale sa nevyjadrila, koľko zamestnancov bude mať jej parížska zúčtovacia divízia ani či presunie zamestnancov z Londýna do Paríža. Podľa doterajších vyjadrení banka očakáva, že z Londýna pre brexit presťahuje okolo 300 zamestnancov.