Juncker sa stretne s talianskym premiérom 12. decembra

dnes 14:31 -

Taliansky premiér Giuseppe Conte sa stretne s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom v stredu 12. decembra. Oznámila to v pondelok hovorkyňa Európskej komisie (EK).

"V stredu predseda EK Juncker prijme predsedu vlády Talianska Giuseppeho Conteho na pracovnom stretnutí," povedala hovorkyňa na tlačovej konferencii.

Rím a Európska komisia diskutujú o zmenách rozpočtu Talianska na rok 2019 s cieľom vyhnúť sa disciplinárnemu konaniu, ktoré by mohlo zvýšiť tlak na taliansku vládu.

Komisia odmietla taliansky expanzívny rozpočet a vyzvala Rím, aby ho upravil, keďže počíta so zvýšením deficitu verejných financií na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) z predpokladaných 1,8 % v tomto roku. Dôvodom prehĺbenia deficitu sú plánované veľké výdavky talianskej vlády, ktoré zahŕňajú aj daňové škrty. Rím argumentuje, že vyššie výdavky podporia rast ekonomiky a to povedie k vyšším príjmom do rozpočtu.

Taliansko patrí medzi najpomalšie rastúce a zároveň najzadlženejšie štáty eurozóny. Jeho verejný dlh je vyšší ako 130 % HDP, čo je viac ako dvojnásobok povolenej úrovne 60 % a má druhý najvyšší dlh po Grécku.