Britská ekonomika podľa očakávania opäť stratila tempo

Britská ekonomika podľa očakávania v priebehu troch mesiacov do konca októbra opäť stratila tempo. V jej výkone sa odzrkadlili klesajúci predaj áut a zastavenie výroby v dôsledku slabšieho dopytu, čo vyvolalo otázniky nad zdravím ostrovnej ekonomiky pred brexitom.

Tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Spojeného kráľovstva sa za tri mesiace do konca októbra spomalilo na 0,4 % z 0,6 % v 3. kvartáli (júl-september) 2018. To sa zhoduje s odhadmi analytikov. Oznámil to v pondelok štatistický úrad ONS.

ONS zároveň varoval, že údaje za 3. štvrťrok by mohli byť korigované smerom nadol pre výraznú revíziu obchodného deficitu Británie za tri mesiace do konca septembra. A v samotnom októbri stúpol HDP medzimesačne len o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní zostal rast HDP v októbri na septembrovej úrovni 1,5 %.

Pondelkové údaje potvrdzujú, že britskú ekonomiku v 3. štvrťroku 2018 nečakane podporili jednorazové faktory, a to zvýšenie výdavkov spotrebiteľov počas nezvyčajne teplého leta.

Najnovšie prieskumy však naznačujú, že ostrovné hospodárstvo prudko spomaľuje, pretože podniky čelia neistote, pokiaľ ide o podmienky brexitu.

Tempo rastu britskej ekonomiky klesá od referenda o brexite v júni 2016. Z najvyššej pozície v rámci skupiny G7 (siedmich najbohatších štátov) sa už dostalo na spodok rebríčka, spolu s Japonskom a Talianskom.