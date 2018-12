Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ klesol v septembri medziročne o 6 %

dnes 15:01 -

Vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov z Európskej únie (EÚ) zaznamenal v septembri tohto roku v medziročnom porovnaní pokles o 6 % na hodnotu 11 miliárd eur. Napriek tomu si EÚ stále udržiava mesačný prebytok agropotravinárskeho obchodu vo výške 2,2 miliardy eur, pretože hodnota dovozu v septembri tiež klesla, a to o 1 % na približne 8,7 miliardy eur. Vyplýva to z najnovšej mesačnej obchodnej správy uverejnenej Európskou komisiou.

Najvyšší medziročný rast v septembri zaznamenal export do Egypta (zvýšenie o 61 mil. eur), Alžírska ( rast o 34 mil. eur) a Južnej Kórey (rast o 26 mil. eur). Naopak, najviac sa znížil vývoz do Číny (pokles o 131 mil. eur) a výrazne klesli aj vývozy do Hongkongu (pokles o 94 mil. eur) a Turecka (pokles o 91 mil. eur). Pokiaľ ide o odvetvia, vývoz surových koží eviduje aj naďalej výrazný pokles (- 77 mil. eur). Pšenica a iné obilniny tiež zaznamenali v septembri pokles, pri znížení o 58 mil. eur a 60 mil. eur. Naopak, vzrástol vývoz krmív a kŕmnych zložiek, zeleniny, ovocia a orechov.

Najvýraznejší nárast dovozu v medziročnom porovnaní bol z Brazílie, konkrétne o 166 mil. eur. Dovoz z USA sa tiež výrazne zvýšil a stúpol o 104 mil. eur. Naopak, výrazne sa znížil dovoz z Paraguaja (pokles o 56 mil. eur), Indonézie (pokles o 51 mil. eur) a Kolumbie (pokles o 50 mil. eur). Podľa sektorov najvýraznejší medziročný nárast dovozu zaznamenali v septembri obilniny, a to až o 224 mil. eur. Naopak, v porovnaní so septembrom 2017 najviac klesol dovoz trstinového cukru, palmového oleja, nepraženej kávy a čaju.