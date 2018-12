Od roku 2019 by mala SR vyrábať elektrinu z nových obnoviteľných zdrojov

dnes 10:31 -

Slovensko od januára zmení spôsob podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Prijatá novela je najväčšia legislatívna zmena v energetike za posledných desať rokov a mala by ukončiť zákaz pripájania nových obnoviteľných zdrojov do distribučnej siete. V diskusnej relácii na Tablet.TV to povedal Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners.

„Od decembra 2013 sa do distribučnej sústavy nemôžu pripájať nové obnoviteľné zdroje energie. To sa zmení. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR každý rok rozhodne o tom, či sa budú nové zdroje inštalovať, alebo nie. Už vo februári sa tak ukáže, koľko nových zdrojov sa bude inštalovať v roku 2019 a do akej miery to myslí MH SR vážne s ukončením stop stavu,“ vyhlásil Poláček.

Slovensko musí plniť klimatické ciele EÚ a zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. Od januára bude niekoľko foriem podpory a jednou z nich budú aj aukcie. „Štát sa snaží dať trhové mechanizmy do rozvoja výroby energie z obnoviteľných zdrojov, preto ich výstavbu bude súťažiť prostredníctvom aukcií. Výrobcovia budú súťažiť o to, ktorý z nich vie najlacnejšie vyrobiť zelenú energiu. Kto ponúkne najnižšiu cenu, vyhrá a tú mu štát garantuje počas 15 rokov,“ vysvetlil Poláček s tým, že vidí riziko v ovládnutí trhu niekoľkými veľkými hráčmi, ktorí majú silné tímy a najviac informácií.

Novela prináša aj definíciu lokálneho zdroja, a teda decentralizáciu výroby elektrickej energie. „Ide o podporu menších zdrojov v mieste spotreby elektrickej energie. S domácnosťami sa v tomto smere nepočíta, skôr to môžu byť menšie firmy alebo nákupné centrá, ktoré majú na streche nejaké solárne články. Je to zaujímavé pre podnikateľov, ktorí síce nedostanú žiadnu podporu od štátu, ale ani nebudú musieť platiť navyše žiadne tarify za prevádzku systému. Ekonomicky môže byť lokálny zdroj zaujímavý,“ dodal Poláček.