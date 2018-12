Marec 2019: To najhoršie, čo sme doteraz zažili

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:01 -

Odhliadnuc od rôznych katastrofických scenárov, skúsme sa zamerať na jednu celkom aktuálnu udalosť. Obchodnú vojnu medzi USA a Čínou. Je toho veľa nezodpovedaného medzi Washingtonom a Pekingom, nevieme presne na čom sa Donald Trump a Si Ťin Pching dohodli počas pracovného stretnutia v Buenos Aires 1. decembra. Jednu vec však potvrdili obe strany: dočasne pozastavili nové clá na vývozy do druhej krajiny.

Toto dočasné pozastavenie končí buď začiatkom, alebo koncom marca, v závislosti od toho, koho sa pýtate. Trumpova administratíva sa stanovila veľmi ambiciózne ciele, ktorým by sa v tom čase chcela venovať, vrátane stanovenia rozsiahlych dlhodobých problémov s čínskou ekonomikou, ako sú krádeže duševného vlastníctva a vládne dotácie. Ak rokovania nepovedú k výsledkom, USA plánujú zvýšiť clo na dovoz čínskeho dovozu v hodnote 200 miliárd dolárov z 10% na 25 % a očakáva sa, že Čína nebude váhať s odvetným opatrením. Odborníci z oblasti obchodu hovoria o tom, že dosiahnuť uspokojivú dohodu v tak širokom spektre tém v tak úzkom časovom rámci je takmer nemožné.





V tom istom mesiaci sa naplní vôľa ľudu Spojeného kráľovstva opustiť úniu. Termín je oficiálne stanovený na 29. Marca. Zatiaľ však nie je isté, či poslanci schvália takmer 600-stranový návrh zmluvy premiérky Theresy Mayaovej, ale aj keby tak neurobili, Británia sa musí nejakým spôsobom vyrovnať s Brexitom.

Zhrnuté a podčiarknuté, globálnu ekonomiku môžu v marci čakať dva najhoršie scenáre. Brexit "bez dohody" a obnovená obchodná vojna medzi USA a Čínou. V prípade, že by k tomu došlo, "trhy pravdepodobne klesnú, firmy by mohli začať s prepúšťaním a škrtať investície do rozvoja, a spotrebitelia by nakoniec dostali k úhrade účet za obe udalosti," hovorí Sam Natapoff, bývalý úradník amerického ministerstva obchodu.





Obchodná vojna medzi USA a Čínou má určitý precedens, konštatuje Natapoff, v americko-japonských konfrontáciách v 80-tych rokoch. Ale cesta k zmiereniu je v dnešnej situácii menej jasná. "Prostredníctvom bolestivých a dlhých okovaní sa v konečnom dôsledku dosiahla dohoda, keďže Japonci sa nakoniec odhodlali a súhlasili s dobrovoľnými obmedzeniami vývozu," hovorí Natapoff. To je dnes nepravdepodobné, pretože USA a Čína nemajú rovnakú históriu vojenskej alebo hospodárskej spolupráce ako USA a Japonsko.

Celosvetový vývoz tovaru v roku 2017 dosiahol 17,8 bilióna dolárov, podľa Svetovej obchodnej organizácie. Globálne obchodné služby predstavovali 5,3 bilióna USD. Nikto nepredložil žiadne konkrétne predpovede o tom, ako by boli tieto údaje ovplyvnené najhorším možným scenárom, ale USA, Čína a EÚ sú najväčšie ekonomiky z pohľadu hrubého domáceho produktu na svete. Akýkoľvek dopad na obchodovanie v jednej z nich bude mať globálne dôsledky.